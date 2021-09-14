文化局與羅嘉翎跨界合作 推NFT2021新北兒藝節紀念品
受疫情的影響，2021新北市兒童藝術節今年全面轉型線上舉辦，首度以科技藝術為主軸，利用線上互動體驗、實體加上虛擬回饋的方式，讓更多大小朋友在虛擬兒藝節世界中盡情體驗與探索；還有許多兒藝節可愛怪獸的文創品，更是造成收藏的風潮。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-14 03:00:00
新北市政府文化局長龔雅雯表示，為讓大小朋友體驗最新的數位藝術互動，首開臺灣公部門的先例，發行3款新北市兒藝節的專屬怪獸NFT數位藝術紀念品，限量30枚，包含兒藝節搶手的明星小怪獸，與東奧跆拳道銅牌得主、全運會選手羅嘉翎配對的NFT，還有圖文作家BLUE流合作繪製的主題插畫NFT；只要參與線上「歡樂大遊行」及「怪獸奇幻草原」，就有機會獲得。
龔雅雯說，NFT是透過區塊鏈技術，將藝術作品儲存在區塊鏈中，並標註獨一無二、不可竄改的數位辨識碼，保證作品的獨特性，使作品更具收藏價值；因此NFT對數位藝術市場產生極大的變革，不僅國際拍賣龍頭之一的佳士得開設NFT加密藝術的拍賣專場，全球許多知名的藝術創作者、企業家或是歌手等紛紛發行專屬NFT作品，近期如蔡國強、王家衛等皆開始發行NFT作品。
龔雅雯指出，新北兒藝節藉此趨勢，更勝追擊推出NFT數位藝術紀念品，為未來新藝術創造更多可能；民眾只要進入兒藝節的官網「歡樂大遊行」及「怪獸奇幻草原」，在中秋節、萬聖節的活動期間內，與限定隱藏版的角色或圖案合影，並上傳至「新北市文化局」官方臉書指定貼文，就有機會獲得限量發行的數位藝術紀念品，詳情可至兒藝節的官網或新北市文化局臉書查詢。
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