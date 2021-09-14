巴西聖保羅AZ疫苗短缺　將混打BNT

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聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）說，對未能如期接種第2劑AZ疫苗的民眾施打BNT疫苗，只是權宜之計。
巴西感染管制專家艾拉烏喬（Luana Araújo）表示，已有科學數據證實不同疫苗混打的安全性和有效性，甚至可能更加有益，因為免疫系統以不同的方式觸發，可能更好地教導人體如何保護自己。
艾拉烏喬指出，由於全球對疫苗需求很高，一些國家也不得不採取這一措施，以混打方式完成疫苗接種。
上週，聖保羅市98%的免疫站沒有AZ疫苗，聖保羅州政府科學委員會執行督導嘉巴爾多（João Gabbardo）將問題歸咎於衛生部未如期交付疫苗。
巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天否認AZ疫苗短缺，「如果有遵循國家免疫計畫，一定有足夠的劑量。」奎洛加言下之意是指，聖保羅州自作主張加快疫苗接種速度，所以出現短缺情況。
但接著他說：「巴西國家免疫計畫非常成功，不用多久，巴西民眾就可以像義大利和葡萄牙等國家人民一樣，不用再戴口罩。當然，前提是巴西疫情要受到控制，所以要更積極推動疫苗接種活動。」
里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）感染學家拉莫斯（Celso Ferreira Ramos）表示，疫苗顯然有效且產生積極效果。但他建議，等病例、住院和死亡人數下降速度更快，為老年群體接種第3劑，且青少年接種奏效後，再進一步放鬆。
巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）強調繼續戴口罩和保持社交距離的重要性，因為巴西疫苗接種覆蓋率還很低，目前只有不到35%的巴西人口完成疫苗接種，而且還有其他傳染力更高的變種病毒株流行。
以入境巴西的主要大門里約熱內盧市（Rio De Janeiro）為例，8月源自印度的Delta變種病毒株已占95.8%的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，但當地政府仍逐步放寬限制措施。
克魯茲基金會研究員暨南馬托格羅索聯邦大學（UFMS）傳染病學教授克羅達（Júlio Croda）指出，里約熱內盧可以說是在「以身試法」，成為Delta如何影響住院、病例和死亡人數的實例，同時驗證疫苗是否能夠有效阻斷COVID-19疫情。（編輯：馮昭）1100914