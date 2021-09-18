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婦5顆小肺結節化驗驚見「肺癌」　單孔胸腔鏡一次清除

婦5顆小肺結節化驗驚見「肺癌」　單孔胸腔鏡一次清除
婦5顆小肺結節化驗驚見「肺癌」　單孔胸腔鏡一次清除

健康醫療網

2021-09-18 17:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】55歲的葉媽媽從兩年前開始，就在健檢中心進行肺部電腦斷層追蹤。從一開始就發現好幾顆細小的肺結節，但是隨著時間，有些結節有長大的跡象，讓醫師擔心是癌症，但是因為不只一顆，總共有五顆，醫師雖然解釋了可能的治療方式，但葉媽媽仍然非常擔心也很苦惱。

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多發性肺癌  單孔胸腔鏡可治療

澄清醫院中港院區胸腔外科杜承哲醫師表示，葉媽媽身上有五顆細小肺結節，經單孔胸腔鏡手術後化驗分析，竟是兩顆肺腺癌、兩顆顯微侵犯性肺癌及一顆癌前病變。

杜承哲醫師說，像這樣能夠完整切除所有有風險的腫瘤，同時又只有很小的手術傷口，讓患者很快能夠恢復健康和平常的活動能力，讓葉媽媽感到很高興也很滿意。

肺癌前病變  大小有徵兆

杜承哲醫師解釋，顯微侵犯性肺癌，比起侵犯性的肺癌，整個腫瘤中侵犯性的區域較小，雖然威脅性略低，但仍有侵犯性；而癌前病變，則是暫時沒有侵犯性的危險。而葉媽媽的兩個侵犯性的肺腺癌，腫瘤大小都大於0.8公分，有明顯的惡性變化徵兆，在影像光碟片上就非常明顯，是應該及早接受治療的情形。

電腦斷層掃描  診斷疾病更準確

杜承哲醫師提醒，目前有健康觀念，懂得及早接受低劑量電腦斷層掃描，為自己及早發現肺部問題的民眾越來越多，是一件好事。然而報導上的治療情況，有可能與自己相似，也可能截然不同，在就醫的時候，一定也要仔細聽取專科醫師的建議，才能量身訂做真正適合自己的治療方式。



資料來源：健康醫療網 婦5顆小肺結節化驗驚見「肺癌」　單孔胸腔鏡一次清除

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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