新冠、流感、肺炎鏈球菌疫苗　都打助防重症死亡！６種人建議早打。

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黃軒醫師指出，新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌三者，雖傷害程度不同，但皆對人體呼吸道有害，症狀也非常相似，皆可能出現咳嗽、喉嚨不適、發燒等症狀，也都有可能進入重症及死亡，且若不幸感染一種以上，對健康而言更是雪上加霜。提醒民眾在防範新冠疫情之下，也得慎防另外兩者。
黃軒醫師以較為常見的流感病毒比喻，其有如先遣部隊，一般而言殺傷力不高，但一樣有可能致命，通常在進入呼吸道後會一路破壞呼吸道，後續若染上新冠病毒或肺炎鏈球菌，將有如重裝部隊、特種部隊一般大舉入侵，病菌的侵害將易如反掌，重症、死亡的機會將大幅提升。反之也是如此。
另外，進入流感季，也可能出現患者輕忽的問題，雖然現在民眾普遍防疫意識相當高，若有不適症狀都會有所警覺，不過若症狀並無大礙，往往容易讓人心想「沒這麼倒楣吧？」。因此黃軒醫師也提醒，在目前全球仍然是大流行，現階段若有可疑呼吸症狀出現，都建議先篩檢是否為新冠病毒應對為佳，以免誤判造成更大流行的可能。醫療院所也皆會以此方向做防範。
新冠、流感、肺炎鏈球菌 3種疫苗都打提升保護力！
現階段新冠疫苗覆蓋率已超過４成以上，黃軒醫師建議民眾可繼續施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，這三種疫苗皆對防範三種病菌的重症皆有所幫助。
已有不少研究發現流感疫苗，有助於降低新冠病毒的重症、死亡率，而美國也進一步研究發現，施打肺炎鏈球菌疫苗後感染新冠病毒，其重症、死亡率明顯下降了３成左右。
黃軒醫師形容，如同派守不同的軍隊駐守保護呼吸道，不論是否已經接種新冠疫苗，都鼓勵施打原來每年依計劃排好的流感疫苗，再加上肺炎鏈球菌疫苗，這些都是相當不錯的「三種軍隊」，一起來支援保護著我們的肺部。
哪些族群建議新冠加打流感、肺炎鏈球菌疫苗？
黃軒醫師建議，像是年長者、慢性病、肥胖、有慢性咳嗽等慢性呼吸道疾病、孕婦、幼童等高風險族群，更是建議盡早追加這兩種疫苗。且現階段如果因新冠疫苗資源有限，而尚未輪到有慢性疾病的年幼孩童，亦可透過這兩種疫苗先取得一定免重症的保護。
如有意願施打流感或肺炎鏈球菌疫苗者，除了之前對疫苗過敏者應避免，一般民眾建議可先評估時程，不論何種疫苗，皆建議前後間隔２～４周，視個人情況不同，可先與醫師討論，盡早加強提升自我的保護力。