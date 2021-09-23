想洗衣服好難！陽台「峭壁棧道」超危險 眾愣：踩空就GG
買房是人生大事，因此在規劃室內格局時，都不希望浪費任何空間，但還是要注意別太超過，以防住得不舒適。近日，網路上留傳一張奇葩的格局照，若你要走到洗衣機旁，必須經過一條狹窄的通道，看起來十分危險，讓網友不禁直呼「這踩空就GG了」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 13:38:18
臉書粉絲專頁《奇葩裝潢分享中心》日前分享一則網友投稿，只見照片中的洗衣機，竟塞在陽台的角落，而且陽台還有一個通往樓下的樓梯，導致整個平面空間大減，只剩下牆壁與樓梯之間狹窄的一條道路，但那條通道就像是「峭壁上的棧道」，稍有不慎就會跌落，感覺相當危險。
貼文曝光後，網友們都紛紛驚呼，「這樓梯感覺一踩空就重新投胎了」、「當初是怎麼把洗衣機放在那的」、「respect當初的搬運工人」、「連洗個衣服都有摔死的風險」、「把洗衣機運到那裡的人才厲害」、「要洗衣曬衣是不是要會飛簷走壁」、「這看起來真的滿恐怖的」、「感覺隨時會踩空欸！好可怕」。
不過，也有不少人認為，這樣利用空間其實很好，「很棒的設計耶」、「把空間利用到極致，不錯啊」、「善用畸零地蠻好的呀」、「利用的很巧妙」、「活用空間很棒棒」。（編輯：許智超）