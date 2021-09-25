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造成突破性感染的5大因素美國疾病管制中心（The Centers for Disease Control and Prevention. CDC）將突破性感染（Breakthrough infection）定義為，「完全接種疫苗後至少14天，採檢確診傳染病。」李文祺表示，發生突破性感染有五大關鍵：
第一，疫苗抗感染的有效性（保護力）並非100%，因此不代表施打了疫苗就絕對免疫。
第二，AZ、BNT、莫德納、高端疫苗，需施打2劑後，才達到最佳保護力，施打後也須等待2週產生抗體。因此突破性感染，恐是身體正產生抗體或疫苗施打前即受到感染，才會於接種後確診。
第三，COVID-19病毒突變速度非常快，李文祺表示，這是引發突破性感染的關鍵。不少變種病毒會抑制疫苗及療法的有效性，雖然目前還沒有實質證據，但不少學者正懷疑Delta病毒可能使突破性感染的數量大量推升，而未來甚至可能有更新的變種病毒，突破人體的免疫系統。
第四，每個人接種疫苗後，在體內所產生的抗體數不盡相同，尤其免疫系統較弱的人，可能因抗體不足，再次受到感染。
第五，疫苗需要低溫保存，若配送過程沒有謹慎以待，造成疫苗效力降低。例如mRNA疫苗（BNT、莫德納），BNT疫苗需要 -70度，而Moderna疫苗則是 -20度；AZ疫苗為2至8度。因此各國對於疫苗配送、保存、解凍等過程，須嚴加把關。
李文祺強調，「任何疫苗都無法達到100%防止傳染病，最好的新冠疫苗，只要可達9成以上保護力就已經很優秀。」而施打疫苗的關鍵目的在於，降低感染率、嚴重疾病與死亡的發生，以及當大多數的人都接種了疫苗，能大幅降低COVID-19傳播。因此，不可以因施打兩劑疫苗，卻造成突破性感染，就完全否定疫苗的效果。
李文祺醫師
內兒科診所專任主治醫師
中華民國家庭醫學專科醫師
台大醫院家庭醫學部總醫師
台北榮民總醫院最佳實習醫師
中山醫學系畢業
具物理治療師執照
資料來源：健康醫療網 新冠病毒變種速度太快 疫苗難防突破性感染
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