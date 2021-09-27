性平教育推行龜步　近7成學生曾聞教職員口出恐同言論

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且實質的性別暴力仍在校園蔓延，62.1%的學生表示，曾因為自己的性傾向、性別認同或性別氣質表現而遭羞辱、辱罵、威脅，還包含肢體上的暴力，總體統計，言語騷擾53.2%、肢體騷擾14.7%、肢體攻擊4%。
當校內發生騷擾和攻擊時，學校教職員本應積極處理，然而，曾經歷騷擾或攻擊的性少數學生，有55.2%不曾向教職員通報，主因包含不認為老師或教職員可以有效處理這個情況（53.4%）；和老師或教職員談論這些事件會對我造成情緒上的負擔（48.8%）；不想要對老師、教職員或家人出櫃（48.5%）。值得留意的是，有16.8%的填答者表示老師或教職員本人恐同或恐跨。
課程方面，30.9%性少數學生表示，在校內「沒有」被教導過任何和同志議題相關的內容，而26.9%的填答者則說，自己「曾經被教導過與同志議題相關的負面訊息」，只有45.0%的學生接觸到納入同志的性教育，接收到和LGBT等多元性別身分相關的正向資訊，少於一半。
熱線表示，台灣的性少數學生校園處境，整體仍有極大的進步空間，建議教育體制應全面打造對LGBT學生友善的校園環境，校長及一級主管、教官必須接受性別平等教育，內容明確包含同志與跨性別議題；教育部推動性平教育，要確實落實包含LGBT學生相關議題的內容；性教育課程要納入LGBT學生性健康的議題；在校園內成立讓學生可以討論性別平等議題的社團，除了校方高層參與，教育部與地方教育局也應該積極推動、落實保障LGBT學生的政策，熱線也會後續也將發佈正式報告，持續推動性平教育與LGBT學生權益。