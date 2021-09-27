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中醫治療神有效　重度耳聾婦女聽見了

中醫治療神有效　重度耳聾婦女聽見了
中醫治療神有效　重度耳聾婦女聽見了

健康醫療網

2021-09-27 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】年近50歲的陳小姐，突然發現右耳聽不見聲音，經核磁共振和抽血檢查皆無任何發現，最後確診為突發性耳聾，衛生福利部臺北醫院中醫科林政憲主任表示，突發性耳聾即為突發聽力受損，大多數病人有聽力減退、耳鳴、眩暈的症狀，屬於常見的耳部疾病，治療方式多，但療效仍不明確，許多病人仍持續為此病症所苦，而陳小姐經過中醫治療後，右耳聽力獲大幅改善。

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搭配中藥、針灸　重度聽障改善為中度

當時陳小姐右耳聽力接近完全喪失，後續安排住院，並透過類固醇注射、高壓氧治療，出院後則改以類固醇口服藥治療，但是聽力恢復仍有限。透過鄰居介紹中醫能治療突發性耳聾，陳小姐即至中醫科就醫，透過半年的中藥和針灸治療，如今陳小姐的右耳有大幅改善，完全聽不到的重度聽力障礙進步到能聽見些微聲音的中度聽力障礙。

林政憲主任說明，造成突發性耳聾的可能病因，包含病毒感染、血管栓塞、耳蝸內細胞壓力反應、免疫調節機制失調，甚至情緒壓力過大等，中醫治療則透過中醫四診、辨證論治，當時為陳小姐治療時以瀉熱化痰、行氣解鬱，予以通竅、滋養腎陰、安神為主，搭配針灸施行如翳風、中渚、完骨、風池、率谷、聽宮、下關等穴位，經過半年療程陳小姐即表示聽力明顯改善、生活品質得到提升。

林政憲主任表示，突發性耳聾發病時的年紀、有無眩暈耳鳴、初次就診時聽力損失程度、是否有延遲治療時間等，皆會影響治療效果，但即使不接受治療，仍有45-65%有自行恢復部分聽力的機率，且西醫合併中醫進行治療的恢復程度比僅接受西醫治療高，因此建議病人不要太早灰心，如果發現突然耳聾的症狀，儘早就醫，都有機會獲得改善。



資料來源：健康醫療網 中醫治療神有效　重度耳聾婦女聽見了

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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