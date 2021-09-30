動物園釋出失敗照　攝影師控訴：水獺超難拍！

動物跟小孩榮登最難拍！但對於臺北市立動物園的攝影師來說，偏偏需要呈現的主角就是動物，正是一群不受控的動物與牠們的寶寶。尤其攝影師拍攝時必須不干擾到動物的日常活動，運用對動物的習性了解，再加上時間、體力、與些許運氣，才能幸運換取到的難得畫面。
文／寵毛網
2021-09-30 12:00:00
想要捕捉到正常的照片，背後可是有著數張NG照，最難拍動物排行榜上有名的幾個類別，例如：動作敏捷的動物、隱藏在黑暗中的動物、過大或過小的動物等。水獺就是讓攝影師們拍到頭痛的物種之一，牠們在水裡靈活穿梭，想要捕捉到身影真的是難上加難，不僅拍十張照片有九張是模糊的，好不容易拍出清楚的照片卻發現眼睛眨一半，種種原因真是太令攝影師抓狂啦！
另外拍攝夜行性動物時，一律不能使用閃光燈，希望讓動物在自然地狀態下被拍攝，但也讓拍攝難度提升不少。因此臺北市立動物園發出動物的萌照與療癒影片，真的是可遇不可求，都是工作人員們運用對動物的了解！園方透露動物們之所以難拍，除了因為動物沒辦法配合指定動作擺拍；還要配合動物們的生活習慣與出沒時段等。動物園內的工作人員們在取材拍攝時，一定會以動物最舒適的狀態為第一優先，不打擾、不干涉，是對動物們最基本的尊重。（編輯：楊釆蓉）