世界動物日！毛小孩化身最萌圖書館員　陪小朋友閱讀

響應「世界動物日」，全國第一個寵物友善圖書館—新北市立圖書館新莊裕民分館從10月到12月擴大「寵物伴讀」服務，舉辦7場次的「汪汪故事屋」活動，讓小朋友可在受過訓練的「狗醫生」陪伴下，享受療癒的閱讀時光，同時培養正確的友善動物觀念。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-30 04:00:00
新北市立圖書館長王錦華表示，10月4日為「世界動物日」，為宣導動物保護的生命教育，新莊裕民分館、淡水分館及新店分館推出一系列「友善動物」主題的閱讀活動；新莊裕民分館特擴大「寵物陪伴閱讀」的服務，10月3日起至12月26日止與專業狗醫生協會合作，舉辦7個場次的「汪汪故事屋」活動，讓受過訓練的毛小孩免費陪伴小朋友閱讀、互動，同時搭配主題書展，讓小朋友更加了解如何對待動物，學習與動物們友善相處。
淡水分館10月2日則推出「寵物攝影一拍就上手」線上講座，將教大家輕鬆拍出寵物萌照，留下美好紀錄，10月3日播放「寵物當家」電影院、10月4日至10月10日還有趣味的「動物隨堂考」線上測驗活動，可抽動物文具組；新店分館10月2日「貓狗在跟您說甚麼？」寵物溝通講座，將教大家讀懂毛小孩的心，及10月4日線上動物繪本故事與摺紙DIY，活動全部免費，即日起開放報名，詳情請至新北市立圖書館的網站查詢，或電2901-9047洽詢。