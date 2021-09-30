COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

培養金融理財觀！中信銀攜手北市府　推國小高中財經課程

▲中信銀行與台北市政府合作提供財經素養課程與金融知識教育，台北市副市長黃珊珊（中）與台北市教育局局長曾燦金（左）頒發感謝狀，中信銀行行政長高人傑（右）代表領獎。（圖／中信銀行提供）
▲中信銀行與台北市政府合作提供財經素養課程與金融知識教育，台北市副市長黃珊珊（中）與台北市教育局局長曾燦金（左）頒發感謝狀，中信銀行行政長高人傑（右）代表領獎。（圖／中信銀行提供）

記者顏真真/台北報導

2021-09-30 18:49:13

響應聯合國永續發展目標（SDGs），消除貧窮及提供優質教育，中信金控旗下中國信託銀行今（2021）年特別與台北市政府合作，提供高中生財經素養課程、教師金融理財教育課程與國小學童金融知識教育，今（30）日更獲台北市教育局頒發感謝狀。中信銀行表示，希望透過政府與企業結合的動能，以金融教育展覽、理財課程與營隊活動，推動國人生活化的理財教育，擴展孩子們的金融視野與財務智商，培養數位金融關鍵能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信銀行與台北市教育局合作的「110學年度高中財經素養課程」，課程分為3個階段，高中一年級的試探階段為財經素養、高中二年級為入門階段的財經專題、高中三年級則為進階階段的財經專題，內容涵蓋國際經濟金融及青年創業等議題，由大學及業界專家共同授課，提升高中學生財經學群相關知能。

而「高中財經素養課程」110學年度第1學期已有15所高中參與，未來將擴展到全市66所高中；首次規劃的「前進校園」理財教育，也預計在今年底前巡迴台北市5所國小，協助培養高中與國小學生金融理財觀念。

台北市副市長黃珊珊今日也特別頒發感謝狀，感謝中信銀行與台北市政府合作，培養國家優秀金融人才，增進社會大眾金融素養，並由中信銀行行政長暨中國信託文薈館館長高人傑代表領獎。中信銀行也希望透過政府與企業結合的動能，以金融教育展覽、理財課程與營隊活動，推動國人生活化的理財教育，擴展孩子們的金融視野與財務智商，培養數位金融關鍵能力。

▲中信銀行協助推動高中財經素養課程，贊助新臺幣七十萬元作為講師鐘點費用。（圖／中信銀行提供）
▲中信銀行協助推動高中財經素養課程，贊助新台幣70萬元作為講師鐘點費用。（圖／中信銀行提供）
此外，每年規劃金融知識主題特展的中國信託文薈館，今年特別分享特展資源，將貨幣及銀行的趣味知識，轉化成課堂教材並授權給台北市「酷課雲」學習平台，教材內容從古早貝殼、玉石、穀物、刀幣等不同形式貨幣，至現今銀行功能、電子支付、虛擬貨幣演變等金融知識，以深入淺出的方式提供學生自主學習；同時中國信託文薈館打造的「錢進世界教具車」也首度前進國小校園，預計今年底前，巡迴台北市5所國小，透過情境教學，提供課本以外的金融知識。

▲中國信託文薈館打造的「錢進世界教具車」以抽屜式展櫃，搭配不同的主題卡、互動卡與實體貨幣等教學輔具，讓展示與教學活動更加靈活有趣。（圖／中信銀行提供）
▲ 中國信託文薈館打造的「錢進世界教具車」以抽屜式展櫃，搭配不同的主題卡、互動卡與實體貨幣等教學輔具，讓展示與教學活動更加靈活有趣。（圖／中信銀行提供）
中國信託文薈館以普及金融教育為目標，至今年累績入館人次近38萬人，館內展覽揉合中國信託的歷史與台灣金融發展軌跡，運用互動科技、遊戲體驗，了解各時期臺灣金融與生活樣貌的轉變，從早期存摺存款到數位轉型的金融服務，亦經常設計金融教育特展與老少咸宜的金融理財教育活動，如股票展、穿越古今銀行展、認識台灣鈔票特色等活動，未來也持續規劃不同金融教育主題活動。

▲中國信託文薈館以可移動「知識書桌」的概念設計「錢進世界教具車」，展示從貝殼至虛擬貨幣等不同貨幣形式，邀請大家一同沿著歷史脈絡，探索理財知識。（圖／中信銀行提供）
▲中國信託文薈館以可移動「知識書桌」的概念設計「錢進世界教具車」，展示從貝殼至虛擬貨幣等不同貨幣形式，探索理財知識。（圖／中信銀行提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀