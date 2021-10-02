國際利空紛擾　台股9月重挫3.18%、創今年單月最大跌幅

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保德信高成長基金經理人葉獻文指出，9月全球市場不平靜，特別是下旬起一連串國際事件，包括恆大債務危機、FOMC會議決策、美債上限議題、中國大陸雙限政策等多項影響因素環繞下，導致台股出現疫情爆發以來最大單月跌幅、9月重挫3.18%。
至於下周台股走勢，葉獻文認為，由於中國股市已經開始十一長假，至10月8日才會恢復交易，本週中國大陸的雙限利空多已反映在股價上，美國參議院也在9月最後一天通過臨時預算案，避免聯邦政府關門，下週先看指數是否守穩8月下旬前波低點之尚，並留意國際資金對台股的態度。
葉獻文指出，惟美國科技股近期較為弱勢，且美國參議院尚未通過增加或凍結舉債上限法案，目前舉債上限為28.4兆美元，即將於10月18日觸頂，屆時可能成為全球市場變數。
葉獻文指出，隨著今年企業獲利已陸續反映在相關個股股價，第四季台股投資必須將眼光放在明年能維持企業獲利成長，或是受惠於規格升級的產業，以電子股來說，2022年硬體傳輸規格將大幅進化的相關供應鏈，例如隨著Intel與AMD傳輸介面進化，明年市場將推出DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4與USB 4.0等新產品，預期將成為投資亮點
再者，葉獻文認為，美歐市場陸續擺脫疫情影響，消費動能增溫，第四季向來又是消費旺季，傳產的紡織、製鞋、運動休閒等供應鏈有望持續受惠，加上部分中國非ESG企業受全球抵制，所帶動的轉單效應對台股具有正面幫助。
安聯投信台股團隊則指出，儘管市場雜音紛陳，但近期都有看到包括：ASEC、 面板和ABF等好的機會浮現；另外受惠於特定產品或規格需求挹注，也讓ASEC、IP Service有利基可期。在傳產方面，中國大陸限電導致當地聚氯乙烯樹脂(PVC)產能銳減，全球需求缺口則讓台廠PVC供應鏈有望受惠。
另一方面，在供應鏈方面，安聯投信台股團隊認為，全球供應鏈在貿易戰之後的兩年多來，基於外在變數仍多，造成全球供應鏈秩序不穩，因此迄今採購方仍是採取較為保守態度、固守訂單，而不輕易砍單。
展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在短期觀察重點上，中國限電對於產業以及中國總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是牽動接下來是場的關鍵因素，需要持續關注。雖市場波動變大，但明年具利基的成長趨勢基本面等大方向仍未改變，市場波動時、選股為、伺機布局仍是較佳應對策略。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。