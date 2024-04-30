王齊麟爆「熱戀樂天女孩」陳詩媛大方認愛！談禁愛令經紀人回應了

30萬追蹤「饅頭媽」認了搶別人老公！太寂寞才當小三　向正宮道歉

▲饅頭媽承認當小三，發長文向正宮道歉。（圖／饅頭媽IG）
▲饅頭媽承認當小三，發長文向正宮道歉。（圖／饅頭媽IG）

記者楊穎軒／綜合報導

網美「饅頭媽」（林榆芯）身材嬌小且傲人，經常在粉專分享親子互動影片，IG擁有30.2萬人追蹤，她2020年因為被同行爆料偷吃友人老公，不滿個資曝光告上法院獲得勝訴，沒想到，饅頭媽昨（29）日突然發文承認介入他人家庭，向正宮道歉：「強烈的孤獨感佔據了當下的我，年輕而衝動，對愛情抱有許多期待，但也因此犯下了錯誤。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲饅頭媽表示5年來都在為自己的過錯負責。（圖／饅頭媽IG）
▲▼饅頭媽表示，過去5年活得很煎熬，但不論用5年還是10年，她都願意再次道歉，為自己的錯誤負責。（圖／饅頭媽IG）
▲▼饅頭媽表示5年來都在為自己的過錯負責。（圖／饅頭媽IG）
饅頭媽發布聲明，指21歲剛離開前夫，身為單親媽媽的她被強烈孤獨感佔據，加上年紀輕太衝動，對愛情懷有憧憬，因此成為第三者，「從無意到無法挽回，這五年來，我為了這段我認為的愛情，承受了無數考驗，無論是面對被害者、家人還是網友，我都在努力為當初自己的選擇負責。這五年間，我所經歷的情感問題讓我愈加內疚。我當年自私的行為，讓一個女孩受到了傷害。」

過去5年間，饅頭媽表示，不論是自我責備或是對正宮公開道歉，都希望能為自己不成熟的行為負責，雖然去年真心誠意的道歉不被對方認可，她依然願意再道歉一次，「對於X小姐，我再次鄭重地道歉。對不起，我傷害了妳原本的人生。雖然已過去五年但都是煎熬的，但無論是五年還是十年，我都會再次道歉，為我的過錯負責。」

▲饅頭媽道歉聲明全文。（圖／饅頭媽IG）
▲饅頭媽道歉聲明全文。（圖／饅頭媽IG）
饅頭媽當年被同業控訴搶朋友老公，並把她國小時期正面照片、住家於Google地圖上的位置和外觀、汽車車牌號碼等資訊放上臉書，發文辱罵饅頭媽「死台妹」，獲得超過8千位網友按讚、6千多人留言、2051人分享貼文。饅頭媽不滿個人資料曝光並遭公審，氣到截圖保全證據，一狀告上法院，由於爆料者沒有和饅頭媽達成和解，被高雄地院依違反《個人資料保護法》判刑4個月，得易科罰金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

「林叨囝仔7寶媽不值得同情」　陳沂戳破可惡原因：已經不是無知

正妹直播換衣服出事了！「外衣、Bra一起扯下來」　走光畫面外流

7寶媽被13家廠商切割！4月訂單全取消了　道歉粉絲：會全數退款

林叨囝仔7寶媽慘了！道歉兩次沒用　臉書追蹤數「雪崩掉粉1萬人」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞