30萬追蹤「饅頭媽」認了搶別人老公！太寂寞才當小三　向正宮道歉

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過去5年間，饅頭媽表示，不論是自我責備或是對正宮公開道歉，都希望能為自己不成熟的行為負責，雖然去年真心誠意的道歉不被對方認可，她依然願意再道歉一次，「對於X小姐，我再次鄭重地道歉。對不起，我傷害了妳原本的人生。雖然已過去五年但都是煎熬的，但無論是五年還是十年，我都會再次道歉，為我的過錯負責。」
饅頭媽當年被同業控訴搶朋友老公，並把她國小時期正面照片、住家於Google地圖上的位置和外觀、汽車車牌號碼等資訊放上臉書，發文辱罵饅頭媽「死台妹」，獲得超過8千位網友按讚、6千多人留言、2051人分享貼文。饅頭媽不滿個人資料曝光並遭公審，氣到截圖保全證據，一狀告上法院，由於爆料者沒有和饅頭媽達成和解，被高雄地院依違反《個人資料保護法》判刑4個月，得易科罰金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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