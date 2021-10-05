弘展前科累累　黃國昌嗆政院「為何一再得手重大工程」

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「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」指立委林思銘的說法是，️李永誠與弘展鄭俊明，確實是關係不錯的友人。️李永誠在8月13日以個人名義與會，並無自稱立委辦公室主任、也沒有穿工作背心，人家拜託他去，他就以朋友身分陪同。
有關️中火的事情，林思銘都稱不曉得，都是事後李永誠向他報告，李永誠只說去開會，林思銘指他不知道李去開什麼會。
至於台電對此案的說法，️李永誠沒換證能夠進出中火，是因為當天李永誠是從中鼎管制的出入口進出，非從台電管制的出入口進出。相關資料已經提供給檢調，因此不便再對外說明。
「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」認為有幾項重要的問題，林思銘與台電必須向人民說明，分別包括：
1.上班時間，林思銘竟容許李永誠逕自陪友人去中火喬事？
2.現在出了這麼嚴重的公安弊端，林思銘還能秉公監督嗎？還是幫忙放水？
3.中火為高度管制區，進出可以放任包商自行控管？
4.針對中火管制人員進出的鬆散，台電是否依約懲處？
5.出事全推給偵查不公開，台電打算躲到什麼時候？
「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」指出，針對揭露中火基樁弊案迄今，存在太多令人難以想像的離譜情事與利益勾結。其中承包基樁工程的弘展基礎工程公司，浮報超過2萬噸的水泥，視公安於無物；而台電、中鼎，竟然任由弘展恣意妄為，迄今沒有給出任何交待。該協會指出事實上，弘展工程已經不是第一次造假了。
「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」說，在該協會日前追蹤的「國防部公館營區30億工程弊案」，弘展負責人鄭俊明同樣也是整起貪瀆不法與特殊背信的共犯，目前尚待檢察官起訴。
在公館營區弊案中，得標的中華工程以浮報工程款的方式，套出現金用以賄賂國防部官員。在該營區工程分得「連續壁工程」的弘展公司，則共同參與並虛報增加1400萬的工程款作為賄款的一部分。
更嚴重的是，弘展根本就沒有能力施作連續壁工程，是因為弘展負責人鄭俊明與中工關係密切也配合犯罪，因此早被內定。而弘展在取得連續壁工程後，則再行轉包給其他廠商，從中賺取價差。
如此劣跡斑斑的惡質廠商，卻不斷取得重大公共工程的下包施作，這到底是怎麼回事？到底誰在幫鄭俊明撐腰？#現行政府採購法對不肖廠商的防弊機制，是否徹底失靈？
台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會表示，令人憂心的是，弘展取得的，不僅只有前述兩個工程，還有更多關鍵基礎設施的基樁工程與地質改善工程，遍及全國。難道公共工程委員會官員可以繼續視若無睹，拿全民生命開玩笑。
新聞來源為Newtalk 新頭殼