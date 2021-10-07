落實公平待客再升級　全球人壽獲數位典範轉型獎優質獎

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在概括承受國華人壽後這10年來，馬君碩更秉持著「數位轉型，核心先行」的理念 ，以驅動業務成長、優化營運效能、開創新商機等3大策略為核心方向，首先積極啟動整併核心系統的「翔鷹計劃」，合併全球人壽、國華人壽的商品到行政流程資訊，共逾200萬保戶與320萬張有效保單等全數客戶資訊整合成一套系統，奠定數位核心基礎。
相較傳統系統功能導向開發方式，全球人壽的數位轉型，強調體驗價值的使用者中心（ UCD）發展策略，額外加強前期使用者研究、體驗設計與介面規劃，透過橫跨數10個單位的內勤與業務同仁積極投入，並藉由數位整合規劃部門統籌推動，讓原本各自專業分工的部門，轉而凝視聚焦於優化客戶體驗的共同目標上，結合保戶回饋，共同為保戶服務與業務同仁打造全新數位應用平台。
全球人壽在保險數位轉型也已展現2大顯著績效，首先以「智能保險管家」為價值定位的保戶服務專區，從保障管理、服務交易、法令遵循、社會責任等四大面向，來滿足客戶在保單生命週期的所有情境。改版上線1年來，專區累積使用人次超過60萬，註冊開通人數成長50％。其次，就是為「業務行動辦公室」，聚焦於業務拓展、保戶服務、組織增員等壽險事業三大支柱，讓業務同仁能隨時隨地與客戶進行多觸點互動，打造沉浸式行動業務體驗。改版上線次月，業務同仁使用率即高達96%，足見數位轉型讓保戶與業務同仁都雙雙有感。
而「保險數位轉型計劃」所發展的大數據、體驗設計、行動商務、行銷科技等多項數位轉型工程，依據未來的金融保險科技（Insurtech）趨勢，進化通路、保戶服務等週邊系統串聯成大數位平台，並導入數據分析、人工智慧等應用於核保理賠作業、保戶服務、行銷推薦及防制洗錢、監理等數位化發展需求，也使得全球人壽總資產從併購國華人壽後約 6,500億資產，到8年後成長2倍達到近1.3兆，顯現出數位轉型帶來的加乘效果。
不僅如此，在加速數位轉型的過程中，全球人壽為落實公平待客原則與普惠金融的理想，除提供保戶遠距投保、智能客服等便捷的線上服務平台外，也同時維護既有服務管道的質量，減少數位落差現象，包括維持臨櫃服務及業務人員服務諮詢，並積極向保戶推廣與宣導數位化服務使用方法；且主動電訪數位服務註冊或交易失敗的用戶，積極引導其完成數位服務或交易，不僅提高數位服務成功率，也拉近與保戶的距離，有效降低傳統服務管道的承載量，亦藉由國人對於Line通訊軟體高度黏著的數位習慣及低門檻、易上手的特性，推出個人化且即時性的保險服務功能，大幅提昇服務效率與使用體驗，更是邁向數位化保險服務時代的利器。