巴西COVID-19疫情減緩　死亡人數衝破60萬

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雖然巴西近幾個月來COVID-19受害者人數從3月、4月 每天死亡4000人急劇下降至最近1個月的438人，但巴西仍是每天平均死亡人數第3多的國家，僅次於美國和俄羅斯；巴西也是2021年COVID-19在全球造成最多死亡（40.5萬人）的國家，超過美國和印度，且幾乎與所有27個歐盟國家的總和相同。
專家將巴西疫情好轉歸因於疫苗接種。巴西已有69%的人口接種至少1劑疫苗，45%的人完整接種疫苗。此外，全國26州和聯邦特區巴西利亞逾半數人口接種至少1劑疫苗，其中聖保羅、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）和南大河（Rio Grande do Sul）3州逾50%的人口已完整接種疫苗。
雖然如此，巴西在全球的接種率只排名第59位，落後古巴、烏拉圭、智利、薩爾瓦多、巴拿馬、厄瓜多和阿根廷等拉丁美洲國家。
專家強調，儘管巴西疫情好轉，大流行尚未結束。
巴西傳染病學會顧問魏斯曼（Leonardo Weissmann）表示，雖然每天死亡人數降到300、400人，仍然偏高；即使有一半的人口已經完全接種疫苗，仍不排除新的悲劇發生。
巴拉納傳染病學會副會長、熱帶醫學專家布里基多（Helena Brigido）指出，只有當感染病毒的可能性變成最小時，疫情才算獲得控制。
布里基多說：「巴西各地還有上千萬人（包括兒童）未接種疫苗，加上源自印度的Delta變種病毒株肆虐，使得老年人、衛生專業人員、尚未接種追加劑合併症患者或從未接種過疫苗的人，感染COVID-19的風險提高。」
布里基多相信，病例和死亡數下降是由於自然免疫，即已經感染COVID-19，仍然具有抗體的人，以及通過接種疫苗，產生免疫保護者的組合。
儘管死亡人數減少，成為恢復常態生活的契機，促使人們計劃在年底節慶假日與親朋好友聚首，專家警告，現在就開始免除戴口罩和保持社交距離等防疫措施，仍為時太早。
巴西傳染病學會兒科傳染病委員會督導大塚（Marcelo Otsuka）指出，COVID-19大流行充滿變數，而這一切都將取決於自己的態度，視年底的疫情控制情況和疫苗接種覆蓋率來決定是否舉行聚會。（編輯：韋樞）1101009