【車勢星聞】影／楊燕攜手夏沐經典老車中共舞，獻HIT-HOP首唱

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楊燕屹立歌壇50多年來首次腳踩七吋高跟靴，她欽點夏沐為單曲詞曲創作，楊燕透露與夏沐在溝通意外地沒代溝，並頂著39度高溫拍攝MV不喊累。楊燕在七零年代推出〈蘋果花〉，並在演繹巔峰之際選擇遠嫁紐約淡出歌壇，走入家庭相夫教子迄今已近40年；楊燕與夏沐因舞蹈教室和健身房結緣，深聊下發現兩人是鄰居，驚訝「世界之大緣分之巧」，再因兩人皆熱心公益，楊燕致力於照顧失智症老人，時常自發性地替相關基金會勸募款項，夏沐則投入自閉症兒童關懷，牽起了兩人合唱公益單曲緣分。
特別的是，夏沐在〈Dance with me〉一曲中還為楊燕量身訂做了Rap歌詞，楊燕聽到後立刻用手機跟不到一歲的小孫女分享，孫女一聽到音樂雙手手舞足蹈，而且開心的一直重覆彈跳聆聽，讓楊燕立刻跟夏沐說「這首歌的年齡層橫跨1歲到75歲，夏沐的創作超到位不用修改了！為了公益不分世代響應跳起來！」而也是楊燕歌壇生涯首唱HIT-HOP在MV大展舞技，吸收了嘻哈同學夏沐自由奔放的嘻哈靈魂，讓所有團隊都覺得在疫情全球緊張的氣氛下多了滿滿的溫暖和感動！〈Dance with me〉MV廣告導演范子祥特別結合了嘻哈及古典兩大元素，將「跨世紀同學會」的概念融入MV中，讓影片碰撞出衝突又新穎的火花，特別請老車社團經典90的何華社長大力支援，而兩人在現代嘻哈元素及復古老車中共舞的場景，也象徵著經典不滅，就像夏沐與楊燕兩人帶來令人耳目一新的浪潮，令人驚艷！