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台北慈濟醫院心臟血管科劉冠良醫師表示，高血壓可依其病因大致分為：原發性及次發性兩種，前者與生活作息、飲食、遺傳、年紀、肥胖等因素有關；後者則因是由其他內科疾病所致，若將疾病治好，血壓值即可獲得改善。
劉冠良醫師進一步指出，在台灣約有三成以上的民眾患有高血壓，但由於高血壓初期沒有明顯症狀，患者常不自知或未積極治療；若未良好控制血壓，長期下來容易導致腎臟病、腦中風、心肌梗塞、視網膜病變、周邊血管阻塞等併發症。
腎動脈交感神經阻斷術 傷口小、減藥量
傳統治療原發性高血壓僅能透過藥物控制及作息改善，但部分患者即使服用3種以上的藥物，仍無法將血壓控制於目標值內，或是對於服用多種藥物有明顯副作用。劉冠良醫師說明，近年發展出「腎動脈交感神經阻斷術」只須以微創方式於鼠蹊部或手肘處將導管伸入腎動脈處，再利用射頻燒灼阻斷部分交感神經的活性，即可有效控制血壓、減輕藥量，擁有傷口小、併發症少、復發低等優點，甚至約有兩成的患者術後可不再服藥。
非人人適用 術後3個月才能穩定
不過，並非所有高血壓患者皆適用腎動脈交感神經阻斷術。劉冠良醫師說，若有腎動脈血管阻塞、畸形等腎功能不全者，則不適合進行此手術。
此外，術後血壓約需要3個月的時間才會漸漸達穩定值，並不會立刻下降，故仍須於醫師指示下規律服藥，切勿自行調藥或停藥。
資料來源：健康醫療網 高血壓吃藥無效？ 新式治療減藥量、控壓效果好
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