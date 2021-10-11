COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高血壓吃藥無效？　新式治療減藥量、控壓效果好

高血壓吃藥無效？　新式治療減藥量、控壓效果好
高血壓吃藥無效？　新式治療減藥量、控壓效果好

健康醫療網

2021-10-11 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】36歲的黃先生，有高血壓家族史，本身也有七年的原發性高血壓病史，每日皆須服用多種降血壓藥物控制病情，因考量自己年齡尚輕，且服用藥物仍無法控制血壓，就醫經建議接受新式治療──「腎動脈交感神經阻斷術」，術後兩天即可出院，現在只需要比以前少的藥物，即能順利將血壓維持於理想值，配合良好的飲食及規律作息，生活品質明顯改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高血壓分2種　初期症狀難察覺

台北慈濟醫院心臟血管科劉冠良醫師表示，高血壓可依其病因大致分為：原發性及次發性兩種，前者與生活作息、飲食、遺傳、年紀、肥胖等因素有關；後者則因是由其他內科疾病所致，若將疾病治好，血壓值即可獲得改善。

劉冠良醫師進一步指出，在台灣約有三成以上的民眾患有高血壓，但由於高血壓初期沒有明顯症狀，患者常不自知或未積極治療；若未良好控制血壓，長期下來容易導致腎臟病、腦中風、心肌梗塞、視網膜病變、周邊血管阻塞等併發症。

腎動脈交感神經阻斷術　傷口小、減藥量

傳統治療原發性高血壓僅能透過藥物控制及作息改善，但部分患者即使服用3種以上的藥物，仍無法將血壓控制於目標值內，或是對於服用多種藥物有明顯副作用。劉冠良醫師說明，近年發展出「腎動脈交感神經阻斷術」只須以微創方式於鼠蹊部或手肘處將導管伸入腎動脈處，再利用射頻燒灼阻斷部分交感神經的活性，即可有效控制血壓、減輕藥量，擁有傷口小、併發症少、復發低等優點，甚至約有兩成的患者術後可不再服藥。

非人人適用　術後3個月才能穩定

不過，並非所有高血壓患者皆適用腎動脈交感神經阻斷術。劉冠良醫師說，若有腎動脈血管阻塞、畸形等腎功能不全者，則不適合進行此手術。

此外，術後血壓約需要3個月的時間才會漸漸達穩定值，並不會立刻下降，故仍須於醫師指示下規律服藥，切勿自行調藥或停藥。



資料來源：健康醫療網 高血壓吃藥無效？　新式治療減藥量、控壓效果好

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀