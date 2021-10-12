換新面容、安全升級 ─ Peugeot小改3008、5008試駕

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其實3008、5008的基本架構都沒有改變，在外觀上最明顯的改變就是車頭換上全新造型，除多了兩道獅王獠牙日行燈，並將獅王鬃毛造型融合水箱護罩且向兩側延伸，水箱護罩輔以立體塊狀鍍鉻飾板點綴，車頭整體造型更富有立體層次，強化仿生特徵。車尾運用大面積黑色鋼琴烤漆飾條點綴車尾鈑件，原本的三道獅爪LED尾燈，再分別細切出三道抓痕樣式，同樣增加立體感，搭配立體金屬獅徽，辨識度更為鮮明。在配備部分，則是除了接單引進之Design車型，全車系都標配了腳踢感應式電動開闔尾門。
而在引進台灣的3008、5008另一項重要改變是強化了ADAS先進駕駛輔助系統的功能，除原本的：ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、EPB 電動駐煞車、FCW 前方車距警示系統、HBA智慧型遠近頭燈、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示輔助系統、LKA車道維持輔助系統、SLI速率掃描辨識系統等等外，新增了LPA車道保持系統，也就是是一般說的車道置中系統，可在巡航時將車輛維持在車道中央，而非偏離靠近邊線時才介入修正，讓整體系統更為完整，長里程駕馭的便利性也有所提升。
除了上述改變，在引進的車系編成上也有所調整，雙雙取消了2.0升柴油動力，在3008上提供1.5L BlueHDi 柴油、1.2L PureTech汽油與1.6L PureTech汽油三種動力、取消原本價格落在120萬內的1.2L PureTech Active車型，以接單的1.2L PureTech Design接替入門車型，價格帶自130.9萬至159.9萬；而5008則是提供1.5L BlueHDi柴油與1.6L PureTech汽油兩種動力，價格帶自150.9萬至174.9萬。
本次試駕的3008為1.2L PureTech Allure車型，搭載1.2升三汽缸汽油渦輪增壓引擎，最大馬力為130bhp/5500rpm，並可輸出230Nm/1750rpm最大扭力，搭配EAT8八速手自排變速系統，單就動力數據來看，大家應該會覺得這動力是小一級的CUV會搭載的動力系統，但歐洲車廠總是會在主力車系中，加入較入門的動力規格供消費者選擇。
實際試駕，除了起步時的力道稍嫌和緩外，當車速拉至30km/h以上，車輛開始動起來後，加上中段扭力開始湧現，跑起來比預期更為輕盈，如果對動力沒有特別要求，開起來反倒挺輕鬆的，而且它還有比起多數汽油動力之中型SUV更為亮眼的油耗成績，原廠公布平均油耗測試數據是16.1km/L，這樣的動力規格似乎還更貼近多數台灣消費者的需求，台灣消費者多數不追求大動力，而注重油耗，所以，3008搭配1.2升動力一點也不成問題，而且還有另一個優勢，就是燃料費與牌照稅是601-1200c.c.級距，是市場中唯一排氣量低於1200c.c.的中型SUV。
至於試駕的5008是1.5L BlueHDi Allure車型，搭載1.5升柴油渦輪引擎，可輸出130bhp/3750rpm最大馬力與300Nm/1750rpm最大扭力，同樣搭配EAT8八速手自排變速系統，馬力數據與1.2L PureTech相同，更大的扭力對應5008更大的尺碼與車重，仍舊得心應手，5008雖然採七人座設定，但是車長其實僅4641mm，比起市場主流中型SUV大不了多少，所以駕馭起來保有Peugeot一貫的俐落感，操控性依舊了得。
與3008或其他中型SUV相比，5008達2840mm的長軸距，提供七人乘坐空間，空間實用性高，而Peugeot的柴油車款一向都有極佳的節能表現，5008 1.5L BlueHDi平均油耗竟然僅19.4km/L，甚至比多數汽油動力小車還來得更省油，因此，如果您有七人乘坐需求，還想要省油，市場中很難找到更好的選擇了。
3008與5008自引進以來，就是Peugeot的銷售主力，其中3008更是絕對戰將，在進口中型SUV級距中，3008與5008分別以五人座與七人座設定，讓消費者可以依照空間需求做選擇，並且具備相對完整地汽、柴油動力配置，加上不同等級設定，擴大了兩者產品線，以利滿足消費者不同需求，加上Peugeot獨有設計與風格，仍可吸引想與眾不同族群的青睞，在更新外表與略提升安全配備後，在未來持續維持銷售穩定度，應不成問題。