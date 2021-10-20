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台灣也超夯！7國家萬聖節過法曝 「這國」當天直接放假

▲一年一度的萬聖節即將來！你知道各個國家是如何過萬聖節的嗎？（示意圖／pixabay）
▲一年一度的萬聖節即將來！你知道各個國家是如何過萬聖節的嗎？（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-20 16:46:31

「不給糖就搗蛋！」一年一度的萬聖節又到了！店家、道路都裝飾上經典的南瓜、蝙蝠圖像；人們也穿上奇裝異服，盡情揮灑自己的創意和幽默。但你知道這個神秘歡快的節日是怎麼來的嗎？不同的國家又會如何慶祝萬聖節呢？跟台灣有什麼不一樣呢？讓我們一起來看看吧！

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萬聖節起源：薩溫節

萬聖節的英文「Halloween」是「All Hallows’ Eve」（萬聖節前夜）的縮寫。源自於2000年前西歐一帶「凱爾特人」（Celt）的節日「薩溫節」（Samhain）。這個節代表著夏季離去、冬日降臨，也是凱爾特新年的開始；他們認為，每年10月末尾，是冥界與人世紗幕最薄的時刻，因此亡靈能夠到人間遊走。

8世紀中葉，教宗格列哥里三世（Pope Gregory III）將天主教的諸聖節（All Hallows' Day /All Saints Day）訂為11月1日，繼位的教宗格列哥里四世（Gregory IV）則要求教徒們必須慶祝此節日。久而久之，薩溫節與諸聖節融合，成為了我們現在所知的「萬聖節」。

▲凱爾特人認為亡靈會在10月末尾到人間遊走。也有學者認為「薩溫節」是為了祭拜亡者之主。（圖／istock）
▲凱爾特人認為亡靈會在10月末尾到人間遊走。也有學者認為「薩溫節」是為了祭拜亡者之主。（圖／istock）
愛爾蘭：「靈魂蛋糕」和「蕪菁」燈

萬聖節的起源薩溫節就是發源於愛爾蘭。當時的人們會將小蠟燭放進剜了洞的蕪菁中，而後漸漸演變成我們孰知的「南瓜燈」。「不給糖就搗蛋」的傳統也是源自此地，當時的人們會以「替死者祈禱」為名，挨家挨戶討要「靈魂蛋糕」，這些蛋糕象徵死者的靈魂脫離地獄，並帶來好運。愛爾蘭人慶祝萬聖節時，也會玩一種「咬蘋果」的小遊戲：將蘋果放進裝滿水的盆子中，玩家要用嘴將蘋果咬起，誰先咬到誰就贏了。

▲南瓜燈的前身其實是「蕪菁」燈，後來才慢慢演變成我們知道的樣子（圖／pexels）
▲南瓜燈的前身其實是「蕪菁」燈，後來才慢慢演變成我們知道的樣子。（圖／pexels）
英國：重現刑場和裝扮舞會

鄰近萬聖節，英國倫敦就已充滿了過節氛圍。倫敦塔附近還會還原曾經的施行現場，讓人們身歷其境的感受萬聖節神祕詭譎的氣息。而著名的「鬼郡」約克郡，還會封鎖市中心一帶的路段以舉辦盛大的萬聖節活動，每年參與的人次動輒上萬；當天晚上還有萬聖舞會，讓人們裝扮參與，通宵歡慶。

▲萬聖節對英國人來說也非常重大的狂歡節日（圖／pexels）
▲萬聖節對英國人來說也非常重大的狂歡節日。（圖／pexels）
美國：前院裝飾和盛大派對

美國人非常熱衷於裝飾自家前院，萬聖節更是他們一展身手的好機會。每年十月，還不到萬聖節，就已能看見家家戶戶開始了布置工程，各家各院爭奇鬥艷，鄰里間彷彿選美比賽，過節感十足！全美各地也都會舉辦萬聖節活動或遊行，明尼蘇達州的阿諾卡更有「世界萬聖夜之都」的號稱，每年都舉辦超大型的遊行慶祝。

▲美國人以莊是自家前原為樂（圖／pexels）
▲美國人以裝飾自家前院為樂。（圖／pexels）
加拿大：堆積如山的南瓜

加拿大不僅慶祝10月31日的萬聖節，每年10月的第一個星期一還有「南瓜節」，也是當地的「感恩節」。當天，加拿大人們會做許多南瓜料理，市場和果園也推積滿了南瓜（場景大概就像是中秋節時家裡堆滿柚子的盛況一樣吧）。萬聖節時，加拿大人會裝扮成鬼魂的模樣，小孩子們也會挨家挨戶要糖吃，連加拿大總督府和總理府也不放過。

▲加拿大人不僅過萬聖節，也在十月的第一個星期一過「南瓜節」（圖／pexels）
▲加拿大人不僅過萬聖節，也在十月的第一個星期一過「南瓜節」（圖／pexels）

法國：平和安靜的宗教節日

萬聖節不是法國人的傳統節日，近年來才慢慢興起。但多數法國人仍不慶祝萬聖節，而是過11月1日的天主教諸聖節。這天是法國的國定假日，也是非常重要的宗教節日，巴黎聖母院會舉辦盛大的彌撒；天主教徒會聚在一起稱頌宗教聖賢、祈福禱告，，也有許多人會到公墓獻上鮮花，悼念亡者。

▲對法國人來說，萬聖節並不重要。重要的是天主教的重大節日「諸聖節」（圖／pexels）
▲對法國人來說，萬聖節並不重要。重要的是天主教的重大節日「諸聖節」。（圖／pexels）
墨西哥：為亡者祈福的「亡靈節」

如果看過迪士尼電影《可可夜總會》應該會對墨西哥亡靈節很有映像！墨西哥人過的不是10月30日的萬聖節，而是11月1日、2日的「亡靈節」。在這天，親人朋友們會聚在一起，並在家裡灑滿萬壽菊，引領逝去的人回家團聚。和西方萬聖節不同的是，西方人畫上裝扮成鬼塊是為了嚇走鬼魂，而墨西哥人扮成鬼魂則是為了與過世的人們共舞。

▲墨西哥人化裝成鬼魂是為了與亡者共舞。他們在「亡靈節」這天鋪上萬壽菊為亡者引領回家的路。（圖／pexels）
▲墨西哥人化裝成鬼魂是為了與亡者共舞。他們在「亡靈節」這天鋪上萬壽菊為亡者引領回家的路。（圖／pexels）
菲律賓：掃墓祭祖的墓場派對  

 菲律賓人在萬聖節前一個星期就會開始準備，他們會清掃祖墳、準備點心和食物。當天，和家人一起前往墓場，紀念逝者的同時把握與親人相處的快樂時光，在墓場前開場「派對」吃喝笑鬧，並在此地露營，隔天才離開。（實習編輯／王思琴）

▲菲律賓人會在萬聖節這天掃墓祭祖，並來一場墓地的露營派對。（圖／pexels）
▲菲律賓人會在萬聖節這天掃墓祭祖，並來一場墓地的露營派對。（圖／pexels）
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