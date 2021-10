台味海味齊登場！ 台南飯店業推餐飲住房優惠

疫情趨緩國旅正夯,從國慶連假全台飯店爆滿可見一斑。為迎接日漸回流的旅遊人潮,飯店業者無不在住房及餐飲花盡心思。台南老爺行旅及台南晶英酒店各自推出住房及餐飲新體驗,要讓消費者驚艷。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南老爺行旅與可樂果聯手,打造出 3 間以台味為發想的專屬主題房, 10 月 15 日起獨家登場。不敗零食「可樂果」以獨特的螺旋造型及酥脆口感深受消費者喜愛,邁入第 50 週年以全新品牌主張「 It’s My Way 」,鼓勵年輕人探索自己的原生獨特。台南老爺行旅以此為靈感,創造出「 My Way 」主題房,融入台灣街頭最常見的霓虹燈元素及獨家打造的探索遊戲機台,更有以台味蘆筍汁及日本白鶴大吟釀的聯名調飲及可樂果零食組合包讓旅客體驗。「 Taiwan Way 」主題房取材可樂果近年專注實驗台味經典佳餚,還原出各式令人吮指回味的澎湃好味。台南老爺行旅也以特製熱帶水果磅蛋糕,混搭可樂果酷辣口味及甘醇琴酒香氣,推出可樂果限定口味的「搵醬蛋糕」,感受顛覆味蕾想像的新台味。

捷絲旅台南十鼓館特別攜手十鼓文創園區以及台灣高鐵,推出「暢遊十鼓」住房專案,兩人成行每房只要 3,299 元起,內含十鼓文創園區門票,於飯店官網訂房加購高鐵車票,更可享全台最低 6 折優惠。館內捷食藝餐廳也推出「 Just 蝦趴無敵海鮮大拼盤」,集大草蝦、花枝圈、全殼淡菜、麵包蟹、蛤蜊於一盤,以及主打波士頓活龍蝦、馬祖淡菜、扇貝、大草蝦的超澎湃海鮮大拼盤,要讓旅客吃的酣暢。配合振興券政策, 4 人份豐盛海鮮拼盤加碼 16 盎司爐烤 A5 和牛,全額使用紙本 5 倍券即可享超值驚喜價。

▲捷絲旅台南十鼓館推出四人份豐盛海鮮拼盤加碼16盎司爐烤A5和牛,全額使用紙本五倍券支付,即享超值驚喜價

此外,位於台南晶英酒店一樓的 ROBIN’S 鐵板燒,即日起以全新「日式和風鐵板燒」面市。西式鐵板中注入精緻日本懷石料理精神與職人技法,透過器皿藝術詮釋出新式鐵板燒的和食靈魂。首波菜單嚴選高檔食材,提供「椀物」湯品、「燒物」時令海鮮、「食事」包含炊飯、漬物與味噌湯,饕客可任選 A5 和牛壽喜燒、美國頂級肋眼作為主菜,搭配無限供應的鮮蔬沙拉吧,和風鐵板饗宴午餐四道每人 1,880 元起、晚餐七道含繽紛法式甜點吧每人 2,480 元起。開胃前菜三式以時令生魚切片、味噌醃漬奶油起司,蟹肉大根佐蟹味噌為食客揭開序曲。第二道「椀物」子持香魚真丈冬瓜摺流,抱卵香魚仔細去骨拔刺後留下魚肉,再將魚卵加入鯛魚肉調和成魚漿捲,湯頭清甜。「煮物」日式大蝦黃金煮,新鮮海大蝦煎至金黃酥脆,搭配櫛瓜及用柴魚高湯調製的蛋黃醬,外酥內軟,滋味濃郁。主餐提供包含頂級美國牛肉、西班牙伊比利豬、澳洲羊排、美國緬因龍蝦、雞肉一夜干等多款板煎美饌,也可選擇香煎 A5 和牛肉或者和牛壽喜燒,油脂豐厚、口感入口即化。台南晶英酒店 ROBIN ’ S 鐵板燒主廚團隊全新演繹高質感「日式和風鐵板燒」,冀望和食文化能在歷史淵源深厚的台南綻放特有的櫻式光芒。