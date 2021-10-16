電動機車市場「地震」！KYMCO 電動車攻破 PBGN 聯盟半壁江山？
台灣電動機車市場板塊驚傳「地震」！台灣機車品牌 KYMCO 旗下 IONEX 電動機車於 9 月份爆量演出，成功將「IONEX 尊榮換電」服務、換電站一天七座擴建等消息轉換成店頭實際銷售數字，九月份 IONEX 電動機車銷售量創下 216 輛新高，雖然還無法與 KYMCO 油車銷售數字比較，但若對比 PBGN 聯盟旗下品牌電動車銷售數據，以九月份單月為例，包含山葉（167 輛）、台鈴 e-Ready（17 輛）、PGO（180 輛）三品牌各自電動機車銷售量，皆已落後 IONEX 電動機車。再加上頂著「全台最速電車」頭銜的 IONEX 3.0 S7R 將於近日正式登陸店頭，照此趨勢發展，未來極有可能撼動 PBGN 聯盟電動機車版圖！
2GameSome - 有車賞
2021-10-16 12:55:00
IONEX 九月份單月締造 216 輛電動機車掛牌數，相較八月份有著驚人的 151.2% 成長率！其中 i-One 較八月銷售表現成長高達 137.5%，單月交出 95 台，相較於三月份剛推出時，成長率更飆至瘋狂的 763.6%！而剛加入銷售行列的 S7也不遑多讓，九月份銷售表現相較八月份更出色，成長率高達 194.4%！
IONEX 電動機車不僅單憑一個月就成功撼動既有市場版圖，若再分析 10 月至今（10/1~10/8）電動機車銷售數字表現，更可發現驚人數字！短短 8 天時間，KYMCO 電動機車已經飆出 265 輛銷售量，更勝 9 月整體銷量，遠遠將 PBGN 聯盟中的山葉（39 輛）、台鈴 e-Ready（3 輛）、宏佳騰（104 輛）、PGO（60 輛）等拋在後頭，雖然 Gogoro 仍以1,336 輛領先，但對比近半年銷售量，Gogoro 似乎銷量也有被 KYMCO 影響之狀況。IONEX 電動機車單憑一己之力就可對抗 PBGN 聯盟的態勢，應該指日可待，而且會有可能發展得比預期的快。
不可否認的，各縣市政府搭上「振興 5 倍券」的加碼優惠活動也助長了 IONEX 電動機車的銷售買氣，如台北市政府推出「振興加碼 電動熊讚」活動，即日起至 2021 年底前無論新購或汰購電動機車，均再加碼補助 8,000，無需使用振興5倍券，加碼補助數量高達 10,000 輛！以台北市汰購 S7 而論，原先可享環保局補助 9,000 元＋環保署補助 3,000 元＋工業局補助 7,000 元，再加上「振興加碼 電動熊讚」8,000 元，最高補助可達 27,000 元之多！且 IONEX 電動機車同樣持續優惠購車活動，如至年底前皆可免費享用的「IONEX 尊榮換電」服務、IONEX 3.0 旗下車款年底前免費騎到飽等，2021 年剩下不到三個月，IONEX 清楚宣告大軍壓境，PBGN 聯盟可要嚴陣以待了！