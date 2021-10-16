「不要為拍片抵押房子」　李康生傳授經驗：很危險！

李康生表示，相當開心能看到這麼多優質勞工相關影片，他強調：「今年影片包羅萬象，可以看見各行各業勞工朋友的辛苦，讓我想到提神飲料廣告中的那些勞工，他們用汗水努力工作，這次入圍作品中就有6部紀錄片，讓我們看見勞工真實的畫面。」他也以演員和導演的身份鼓勵獲獎者：「我希望（獲獎者）拿到獎金可以繼續拍片。」他也告誡：「不要為了拍片去借款抵押房子，不然很危險！」
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短片組第1名為王示衡執導的《阿和今日不放片》，該片主角是高齡70歲的電影放映師，面對電影院停業，生活變得空白，無事可去的他只能繼續回到老戲院繼續清理電影放映的器材及膠片。第2名的《降河洄游》由朱平執導，是本次獲獎作品中唯一劇情片，吳朋奉、太保主演，吳朋奉飾演被捲入一場鰻苗糾葛的漁人，朱平曾表示當時吳朋奉給予劇本很多意見，可惜對方還未能看見成品就驟逝，他表示自己拍片是興趣，工作其實是基層水電技工，感嘆：「希望所有在底層基層的工人都能再更幸運一點。」第3名是林煥文執導的《河床下的那群人》，描寫一群基層工人在骯臟的水道裡面完成不可能的任務，施工的過程中無論刮風下雨，還是烈陽高照，他們始終把這項工程當作是自己的使命。
長片組第1名由謝欣志、陳芝安執導的《為寂寞在唱歌》獲得，本片從電視媒體人的觀點觀察逐漸成為媒體話語權霸主的網紅們，發現他們多半成名的很早，但看似光鮮亮麗的背後，觀眾的口味瞬息萬變，網路話題汰舊換新的速度讓他們在高壓的轉速中不得喘息。第2名為趙若彤執導的《未完待續，》探討高等教育的勞資問題，紀錄中正大學心理師林盈慧2015年被校方無預警解雇，雙方打了四年的官司後，林盈慧回到學校，然而勞資間的信任關係是否能回到從前？第3名是張淑華執導的《蓋大厝的人生》，大厝其實是棺木，片中描述學徒們刻苦學藝蓋「大厝」，但近年來國家發展政策及鼓勵火葬促使產業轉型，加上傳統祭祀觀念式微，這個行業也即將走入歷史。