特企／台灣3A級遊戲開發者　泥巴娛樂擴編招募

▲泥巴娛樂執行長Jean-Marc與員工合照。（圖／資料照片）
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▲泥巴娛樂執行長Jean-Marc與員工合照。（圖／資料照片）
成立於2017年初的泥巴娛樂，是一個集合了世界各地人才的遊戲開發商。「Make Games that Matter!」是他們的座右銘，力求打造高品質的遊玩體驗，讓遊玩的每一分鐘都值回票價！除了次世代主機遊戲，近期也為了最新的手遊研發專案展開了大規模的招募。然而身為台灣為數不多的3A級遊戲開發者，泥巴娛樂究竟是一間怎樣的公司？在面對全球的競爭中又是如何站穩腳步、一邊朝更寬廣的未來發展？對遊戲開發業有興趣的你切勿錯過！
泥巴娛樂為何能讓全球的各大遊戲廠爭取合作機會，憑藉的就是泥巴娛樂當中以人為本的企業文化，整個泥巴由上至下，包含股東們個個也都親自在公司裡打拼。除了力求每一個職能都能有成就自己的機會，與公司間也擁有更多的尊重與對等。也因此，即便沒有品牌光環加持，在短短四年多的時間，泥巴娛樂已與國際間知名的遊戲開發商合作並推出了不同類型的產品，如2020年上市、與CAPCOM合作的《惡靈古堡 反抗（Resident Evil Resistance）》，以及在《漫威復仇者聯盟》當中負責如黑豹、鷹眼等核心角色設計。 ▲泥巴娛樂以人為本的企業文化，整個泥巴由上至下，包含股東們個個也都親自在公司裡打拼。 除了在家機遊戲的開發，泥巴娛樂也在今年起與韓國知名遊戲發行公司Nexon 合作，開發一款高規格手遊。擅長高品質畫面與多平台遊戲開發的泥巴娛樂將帶給手遊玩家們最豐富的體驗，可望在未來成為手遊市場中備受矚目的焦點！ ▲《惡靈古堡 反抗》為泥巴娛樂所開發之多人對戰遊戲。（圖／資料照片）
泥巴娛樂可以說是國內數一數二的開發供應商，在這裡打造的都是進入世界殿堂級別的遊戲產品，在吸引目光的同時也背負著不一樣的使命。同時，泥巴也不斷為自有研發案而努力著，以經營合作開發案作為前線先鋒穩定地打出基礎，一面自行研發完全屬於自家的遊戲產品。這群遊戲開發界的佼佼者們能夠碰撞出怎樣的火花、泥巴又能夠帶給這塊市場怎樣的新世界，肯定值得期待與密切關注！