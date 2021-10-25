前沙烏地情報官公開求援　盼美營救其遭囚子女

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納衣夫原本是王位繼承人之一，但他繼承的權力在2017年的宮廷政變中，被沙烏地阿拉伯現在的實質統治者沙爾曼（Mohammed bin Salman）剝奪。沙烏地阿拉伯是全球最大的石油輸出國，也是美國的重要盟國。
目前定居加拿大的賈布里，2019年8月向美國法院遞交長達107頁的訴狀，指控王儲沙爾曼2018年10月「指派」一個「打擊小組」刺殺他，但加拿大當局阻撓了這項計畫。
去年，沙烏地阿拉伯法院以洗錢和圖謀非法逃離該國的罪名，將賈布里兩名已成年子女關進監牢，但兩人都否認指控。
賈布里在逃離沙烏地阿拉伯後的首次受訪中表示，王儲沙爾曼「沒有同理心」，並補充道，36歲的王儲沙爾曼，對沙烏地阿拉伯人民、美國人，及全球其他地方的人來說，都是個威脅。
情緒明顯較為激動的賈布里，在美國哥倫比亞廣播公司 （CBS ）電視節目60分鐘（60 Minutes）中說：「我必須說出來，我在這裡懇求美國民眾和美國當局，協助我讓我的孩子獲釋，並讓他們恢復（正常）生活。」
沙烏地阿拉伯駐華府大使館並未立即依要求對此事做出評論。
王儲沙爾曼的律師則駁斥賈布里的指控，並稱王儲沙爾曼身為外國的國家元首，在美國享有司法豁免權。
在賈布里這次發聲的3年多前，出生於沙烏地阿拉伯，在「華盛頓郵報」撰寫專欄批評王儲沙爾曼的美國作家哈紹吉（Jamal Khashoggi），在沙烏地阿拉伯於伊斯坦堡的領事館遭到殺害並被肢解，此事牽扯到一組和王儲沙爾曼有關的特務。
沙烏地阿拉伯政府否認王儲沙爾曼有任何的參與。拜登政府雖未直接宣告王儲沙爾曼有罪，但美國情報單位在2月結案的報告中做出結論，稱王儲沙爾曼批准了一項逮捕刺殺哈紹吉的行動。
賈布里多年來都是納衣夫在內政部最親近的助手，他的工作包括幫忙整頓沙烏地阿拉伯的情報和反恐行動。
今年1月，數家沙烏地阿拉伯國營企業在加拿大興起訴訟，指控賈布里在內政部工作期間挪用國家數十億美元的資金。
賈布里否認他盜用任何公款，也對自己的人身安全表達不安。「我已經可以預期到，總有一天會遭殺害，因為這些人沒看到我死，是不會善罷干休的」，他所指的，是王儲沙爾曼。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1101025