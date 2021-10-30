《喋血》不要命！張赫暴力手段拿下度假村

韓片《喋血江陵》由張赫、劉五性主演，故事敘述韓國江陵市最大的犯罪集團老大，計劃建造亞洲最大的度假村。老大最信任的手下吉石（劉五性 飾）忠心耿耿，每天執行指派的任務。敏錫（張赫 飾）是來自首爾的年輕黑幫老大，有頭腦和野心，決定跳槽從事度假事業，建立自己的勢力。敏錫以各種暴力和詐欺手段獲得了度假村，導致吉石的幫派處於危險中，於是吉石決定展開復仇。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-30 07:30:00
《喋血江陵》是張赫與劉五性繼韓劇《生意之神－客主2015》後，睽違6年再度合作的作品。劉五性表示：「《喋血江陵》的劇本很有深度但不過於沉重，臺詞都十分浪漫。我覺得本作可歸為『浪漫黑色電影』，浪漫不只能形容一段戀情，最近的社會缺乏尊重、體貼、同理心，變得很粗暴、偽善，但隨著年紀增長，漸漸了解那都是自然而然產生的情緒，我以理解的心情將那樣的感受投入本作中。」
張赫在《喋血江陵》中飾演反派角色，他表示：「一直很想嘗試扮演反派人物，覺得這角色很有魅力。」他也透露劉五性是自己選擇參演本作的原因之一，「雖然曾和五性哥合作過，但還想再跟他一起演戲。而且在江陵看著海所感受到的，感覺能讓角色變得很夢幻，因此決定參演本作，拍攝現場的氣氛也十分愉快。」《喋血江陵》11月19日在台上映。