跌倒骨折才發現是骨鬆？防疫更要防意外！醫師教面對骨鬆三關鍵！

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骨質疏鬆症為65歲以上老人常見慢性病第四名，其中髖骨骨折發生率是亞洲區第一名，據統計顯示，65歲以上老人約有30%至50%曾在一年內發生過跌倒事件，其中有三分之一的老人曾在家中跌倒，一旦發生髖關節骨折，嚴重可能造成生活品質降低與失能臥床風險等，死亡率更高達約22%，提醒民眾務必提高警覺做好日常防護，才能有效降低骨鬆骨折風險。
跌倒骨折竟是骨鬆？停經後婦女務必提高警覺！
骨質疏鬆為骨量減少或骨密度下降，骨骼微細結構發生破壞，導致骨骼脆弱，尤其是女性在停經後，因雌性激素分泌急速降低，骨質流失速度將迅速增加。因為骨鬆導致的骨折，有6%民眾會發生髖關節骨折，一旦發生髖關節骨折，一年內女性死亡率達15%，男性死亡率高達20%，且存活的病患中三分之一從此失去自理生活能力，需要他人照顧。
國立陽明交通大學附設醫院家庭醫學部黃駿豐主任表示，台灣每三位50歲以上女性中，就有一位罹患骨鬆，且有二分之一的機率發生骨折情況，國人雖然對骨鬆普遍認知度高，但對嚴重骨折風險卻無警覺，導致許多民眾直到意外跌倒而骨折就醫，才發現已罹患骨鬆。
定期檢查骨密度 及早發現、持續治療防骨折
骨鬆患者相較於一般民眾，更容易發生骨折，若能及早發現、持續治療，骨折機率將大幅下降，一旦自行停藥，骨折機率甚至會比治療之前還要更高。除了留意自己有沒有駝背、變矮或下背疼痛等症狀，最好的方式就是定期至醫院進行骨密度檢查，藉由DXA骨密度檢測（雙能量放射線吸收測量法）確認自己的骨密度，以利及早發現骨鬆及早治療。
骨鬆的治療有多種選擇，主要分為「對抗骨質流失」與「促進骨質生成」兩大作用，傳統治療骨鬆藥物多為單一作用，目前已有同時可對抗骨質流失、促進骨質生成的雙機轉藥物，可為罹患嚴重骨鬆，與因骨鬆骨折住院、希望降低再次骨折風險的患者，提供另一種積極的治療選擇。
林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科黃兆山醫師提醒，骨鬆患者需長期接受藥物治療，若因疫情中斷治療，將會導致嚴重後果，目前疫情趨緩，使用骨鬆藥物的患者應繼續接受持續治療，保持無發生骨折對於骨鬆相當重要。有部分的藥物延遲會造成骨質流失、骨折風險增加風險，建議與醫師討論回診時間，或透過視訊門診方式開立藥物，遵循醫囑積極配合治療。另外，進出醫院時務必做好防疫措施，只要有穩定且長期的治療，都可以減緩骨質流失的速度，預防未來骨折情況的發生。
「防意外、防跌倒、防骨折」解除骨鬆風險！
骨折一旦發生便不可逆，民眾可利用骨鬆三級警戒自我照護，進行生活調整：
一級警戒：自我照護防骨折
保密防跌不骨折，注意日常環境需視野良好且確保行經路徑以避免跌倒，除多曬太陽增加體內維生素D轉化，也可搭配適當阻力運動促進骨質生成。
二級警戒：遵從醫囑防停藥
骨鬆患者若自行中斷用藥將導致骨質流失，並提升骨折風險。建議已接受治療患者，聽從醫囑定期回診並持續用藥，以防自行停藥後病情惡化。
三級警戒：骨折發生防失能
骨鬆患者容易併發脊椎壓迫性或髖部骨折，導致不良於行，20%的髖部骨折患者將在一年內死亡，若出現劇痛或骨折狀況，應立即就醫。