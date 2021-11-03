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名家論壇》黎榮章／2022首都選戰　蔣萬安真能躺著選嗎？

▲2022台北市長這場首都選戰成為關注熱焦，藍、白、綠三黨被看好的參選人分別是國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊與衛福部長陳時中。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.13）
▲2022台北市長這場首都選戰成為關注熱焦，藍、白、綠三黨被看好的參選人分別是國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊與衛福部長陳時中。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.13）

文/黎榮章

2021-11-03 17:31:30

2022九合一地方選舉將在明年底舉行，各方都已緊鑼密鼓展開布局。向來關注度最高的首都市長選戰，各黨可能參選人也備受討論；除了傳統藍、綠政黨對決外，現任市長、民眾黨主席柯文哲的交棒動向更為明年選戰添變數。目前，綠、白、藍三黨最被看好的參選人分別是衛福部長陳時中、副市長黃珊珊和立委蔣萬安。

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目前看來，外界對於蔣萬安的選情較為看好，但透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察講萬安、陳時中、黃珊珊過去6個月來的網路聲量佔比，明顯看出防疫指揮官陳時中的聲量力壓其他二位，在3人之中佔了9成聲量；而黃珊珊有副市長身分，常在地方疫情說明記者會發聲，聲量又略高於蔣萬安。從曲線圖來看，陳、黃兩人在疫情期間創下許多波網路聲量討論高點，這些施政表現的印象積累，對未來選戰都有幫助，相較之下，蔣萬安就缺乏很多，目前聲量在三人中僅有2.5％。

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊：網路聲量趨勢比較。（圖／QuickseeK提供）
▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊：網路聲量趨勢比較。（圖／QuickseeK提供）
若進一步分析蔣萬安的網路負面聲量，可發現佔比最高的負面議題是「提案返還兩蔣時期遭沒收財產」，超過整體負面討論的五分之一，顯示他的身分、家庭議題始終是對手陣營攻擊他的最大破口；其次依序是「遭質疑曾挺國產疫苗」、「對九二共識態度」、「國徽與黨徽修改」，這些都非地方議題，顯示首都市長被賦予超越地方政府層次的期望，外界希望看到蔣萬安對國政議題的態度，尤其是對自由民主、轉型正義等議題有所表態，若未能積極處理，恐成為選舉期間負面文宣攻防素材。

▲蔣萬安：負面聲量話題類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
▲蔣萬安：負面聲量話題類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
 
若個別分析陳時中、黃珊珊和蔣萬安在綠、白、藍陣營的聲量佔比，以評估三人的網路友軍戰力，也可發現蔣萬安是最後一名。今年前兩季，網路話題均以疫情為討論主軸，這對僅是一名區域立委的蔣萬安來說相當不利，在所有藍營社群當中，蔣萬安的聲量竟不到1％，難找到亮點話題、無法成為友軍宣傳對象。或許明年初選結束、選情熱度提升後，情況會有所改變，否則藍營友軍帶來的空戰助力不足，難成為支持度向外擴散的助力，這對選戰的影響也非正面。

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊：網路友軍戰力比較。（圖／QuickseeK提供）
▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊：網路友軍戰力比較。（圖／QuickseeK提供）

早從2015年蔣萬安投身國民黨立委初選「王子復仇記」開始，他就一直被視為國民黨在北市的明日之星。蔣萬安年輕、學經歷佳，又有著吸引藍營選民的家世背景，這些條件都讓外界認定，他遲早有天將問鼎首都市長大位。

雖然目前各可能參選人陣營都還在默默鴨子划水，外界敲邊鼓的力道遠大於這些人本身的動作，但倒數一年說久其實不久，首都市長選戰不只是場地方選舉，身為全國媒體最集中、選民資訊掌握度相對高的縣市，空戰對選情的影響遠高過其他縣市，攤開蔣萬安目前的網路數據一看，他要在明年選戰突破對手包圍，還需要多加努力，絕不是「參選即當選、躺著就會贏」。
 

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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