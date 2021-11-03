名家論壇》黎榮章／2022首都選戰　蔣萬安真能躺著選嗎？

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若進一步分析蔣萬安的網路負面聲量，可發現佔比最高的負面議題是「提案返還兩蔣時期遭沒收財產」，超過整體負面討論的五分之一，顯示他的身分、家庭議題始終是對手陣營攻擊他的最大破口；其次依序是「遭質疑曾挺國產疫苗」、「對九二共識態度」、「國徽與黨徽修改」，這些都非地方議題，顯示首都市長被賦予超越地方政府層次的期望，外界希望看到蔣萬安對國政議題的態度，尤其是對自由民主、轉型正義等議題有所表態，若未能積極處理，恐成為選舉期間負面文宣攻防素材。
若個別分析陳時中、黃珊珊和蔣萬安在綠、白、藍陣營的聲量佔比，以評估三人的網路友軍戰力，也可發現蔣萬安是最後一名。今年前兩季，網路話題均以疫情為討論主軸，這對僅是一名區域立委的蔣萬安來說相當不利，在所有藍營社群當中，蔣萬安的聲量竟不到1％，難找到亮點話題、無法成為友軍宣傳對象。或許明年初選結束、選情熱度提升後，情況會有所改變，否則藍營友軍帶來的空戰助力不足，難成為支持度向外擴散的助力，這對選戰的影響也非正面。
早從2015年蔣萬安投身國民黨立委初選「王子復仇記」開始，他就一直被視為國民黨在北市的明日之星。蔣萬安年輕、學經歷佳，又有著吸引藍營選民的家世背景，這些條件都讓外界認定，他遲早有天將問鼎首都市長大位。
雖然目前各可能參選人陣營都還在默默鴨子划水，外界敲邊鼓的力道遠大於這些人本身的動作，但倒數一年說久其實不久，首都市長選戰不只是場地方選舉，身為全國媒體最集中、選民資訊掌握度相對高的縣市，空戰對選情的影響遠高過其他縣市，攤開蔣萬安目前的網路數據一看，他要在明年選戰突破對手包圍，還需要多加努力，絕不是「參選即當選、躺著就會贏」。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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