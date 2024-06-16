北捷女遭嗆、逼讓博愛座！她崩潰撞柱、失控扭打 幫腔翁提告傷害
本月11日，台北捷運淡水信義線，發生博愛座讓座糾紛，當時25歲的林姓女子，因下班後身體疲倦，坐在博愛座上休息，卻遭80多歲的老婦要求讓座，一旁的李姓老翁也出言怒罵林女，林女情緒激動之下，先是與李翁發生肢體衝突，之後情緒崩潰自撞鐵柱、滿臉是血，引發「博愛座讓座爭議」。而事後，李翁對林女提告傷害，林女的友人因此發文，於網路徵求相關影片佐證，希望能還原當時狀況。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時林女因坐在車廂博愛座，遭80多歲老婦要求讓座，林女拒絕讓座，一旁的李翁也加入戰局，喝斥林女不讓座行為，雙方爆發肢體衝突，引發「博愛座讓座爭議」。林女激動之下，衝撞站體柱子、導致血流滿面，警方獲報後到場處理。
事後，李翁對林女提告傷害，林女友人在論壇Dcard上發文表示，希望徵求相關影片，盼還原事發過程佐證。林女友人指出「精神上的壓迫傷害，需要更有利的證據支持，現行法律還是傾向肉眼可見的傷害，我朋友知道自己動手傷人確實不對，但對方造成她精神的壓力也有錯，只希望得到公平的審視」。有部分網友表示，自己當天也在同車廂，願意提供側錄影片，也希望林女早日康復。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110