女星對央視記者「擺臭臉耍大牌」！文盲黑歷史被起底 不會念懺悔
26歲中國女星周也被拍到耍大牌！周也14日隨電影《雲邊有個小賣部》劇組出席「抖音電影奇遇夜」活動，在後台碰到央視記者親切呼喚她的名字，她視若無睹全程擺臭臉，還將臉朝向牆壁不理，事後該記者把影片放上抖音沒配上任何文字，明顯惹怒記者，連過去文盲黑歷史都被起底。
記者薛羽彤／綜合報導
周也14日被央視記者放上一段10秒影片，只見周也穿著禮服，面對記者親切呼喊她的名字，她不僅視若無睹，還全程擺臭臉將臉朝向牆壁那側，完全不理人，耍大牌的行徑惹怒央視記者，將她的行為PO上網公審。
事後周也公司澄清「當時沒有拍攝標誌，也不是正常的拍攝空間，完全不知道拍攝的人是誰。」不過央視記者也不是好惹的，火速PO出一段工作人員手機上都有頻道LOGO的影片，上面還寫著「官方拍攝」，直接打臉周也。
周也畢業於北京電影學院，以「小章子怡」的美譽出道，因在電影《少年的你》中飾演「魏萊」而受到廣泛關注，2021年更憑藉《山河令》知名度大增。如今周也耍大牌的行徑被爆出後，文盲黑歷史也被起底，她過去曾在直播中直呼「還在ㄑㄧㄢˋ悔」、「你的ㄑㄧㄢˋ悔是有用的」連續重複4次，明顯不知道自己說錯；得知自己念錯後，周也還解釋是因為太緊張念錯「懺ㄔㄢˋ悔」，仍被網友吐槽：「根本不認識字吧！」