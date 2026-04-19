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▲奶昔外型甜美可愛，還曾發過個人單曲〈繞圈圈〉。（圖／奶昔IG@milkshake_0622）

韓援女神李珠珢的隊友、富邦啦啦隊（Fubon Angels）成員奶昔（洪采鈺）近日遭到有心人士刻意散播她不雅片外流的消息，內容稱這是在她就讀銘傳大學時拍攝的。奶昔因此憤怒報警，今（19）日她更發文強調，自己根本沒拍過所謂的私密影片，但她又擔心自己遭AI換臉，以假亂真，因此每天都恐慌到以淚洗面，難過直呼：「我真的快崩潰了」。奶昔日前發文稱自己遭冒名詐騙，已經報警，今日她才坦承其實是因為有人在網路上造謠，稱手上握有她的外流影片，甚至還點名她的本名洪采鈺，直指是在銘傳大學拍攝的，讓她感到噁心、恐懼。奶昔無助地說：「」，她表示這些變態發文有一部分已經靠檢舉刪除了，但還有一篇不知為何，怎麼檢舉都刪不掉，讓她昨晚看到後再次忍不住潰堤，直呼：「我真的快崩潰了」。奶昔也表示，她很清楚那些造謠的人手上根本什麼影片都沒有，被吸引到點進去的人也只會遭到詐騙而已，但她還是想去報警，雖然被一些酸民質疑她浪費司法資源、愛計較，但奶昔認為，「」。而散播奶昔有不雅片的貼文最高吸引4萬人次瀏覽，如果真的有人將此事當真，對她的名譽也會造成損害，奶昔甚至擔心她的照片會不會被AI換臉，做成色情影片以假亂真，所以她才會感到不舒服、恐慌，也決定將這件事的真相分享出來，強調自己報警不是小題大作。粉絲看了奶昔的遭遇也很心疼，紛紛留言：「保護奶昔！看到一個舉報一個！AI換臉真的會毀掉一個女孩的清譽，毀掉一個女孩只需要造黃謠」、「推，這不是浪費司法資源，這是你悍衛自己的權益」、「太誇張了，一定要檢舉，絕對要讓這種人受到法律制裁」、「已經幫忙檢舉，就是跟奶昔站在同一邊」。現年27歲的奶昔畢業於銘傳大學新媒體暨傳播管理學系，大學就加入熱舞社，喜歡跳舞，因此2022年開始進入富邦啦啦隊，成為Fubon Angels成員，並於2023年起擔任YouTube節目《Fighting吧向前衝》的固定班底，2024年時還發表了首支個人單曲〈繞圈圈〉，朝多元藝人的方向發展，IG目前有17萬粉絲追蹤。