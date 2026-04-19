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星巴克：買一送一有星冰樂！最便宜60元起 世界地球日10款咖啡優惠

活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果椰奶星沁爽。

85度C：「水梨青茶2杯88元」消暑優惠！

響應每年4月22日為世界地球日（Earth Day），星巴克買一送一喝2天！根據星巴克官網，明（21）日起指定品項好友分享日，包括蜂蜜公爵爆爆星冰茶、濃萃義式厚那堤等10款飲料咖啡優惠半價，最便宜星沁爽只要60元、星冰樂78元有找，推薦划算菜單一次看。85度C則有「水梨青茶2杯88元」消暑優惠，清爽解渴。星巴克表示，世界地球日指定品項好友分享日，活動日期提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。迎接越來越熱的天氣，清爽果香順口又解渴。提醒大家，不限冰熱；不提供寄杯；限現場購買；不含外送及電話訂購。