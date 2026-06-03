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吳乃仁曾入獄服刑近8個月 民事求償累計達1.7億元

台北地院簽發拘票 將解送台中地院

台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉及台糖土地出售案遭法院認定背信罪成立，不僅曾入獄服刑，後續民事賠償責任至今仍未完全履行。由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地方法院今（3）日依台中地方法院囑託簽發拘票，將拘提吳乃仁到案，並解送台中地院處理。案件起源於2003年吳乃仁擔任台糖董事長期間，涉嫌接受前立委洪奇昌請託，以低於市場價格出售台糖土地給春龍開發公司。經多年司法審理後，台中高分院於2014年依背信等罪判處吳乃仁9個月徒刑定讞，春龍開發總經理潘忠豪則被判刑8個月，洪奇昌獲判無罪。吳乃仁於2014年5月入監服刑，並於2015年1月刑滿出獄。除了刑事責任外，台糖公司也透過民事訴訟向相關人員求償，法院最終判決吳乃仁與春龍開發等人須共同賠償台糖約1.1億元，若加計利息及相關費用，總金額已累積至約1億7000萬元。然而近年來，民眾黨主席黃國昌多次公開質疑，吳乃仁長期未清償相關債務，卻仍被拍到搭乘名車、出入高檔餐廳，批評其「欠國庫鉅款卻賴著不還」。為追討國家資產，法院近年持續執行相關強制執行程序，2024年12月，台北地院受台中地院囑託，率先扣押吳乃仁約1700萬元資產。台糖公司則表示，先前已陸續追回約700萬元款項，並於2024年底及2025年初再度向法院聲請強制執行，同時調查吳乃仁等債務人的財務狀況與可供執行財產。據了解，由於強制執行程序持續進行，台北地院今日已正式簽發拘票，對吳乃仁實施拘提，預計將解送台中地院歸案。依據《強制執行法》第21條規定，若法院認為債務人有到場必要，可依法實施拘提；此外，若債務人經合法通知後無正當理由不到場，且有事實足認有逃匿之虞，法院亦得簽發拘票進行拘提，以確保強制執行程序順利進行。