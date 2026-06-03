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垃圾車壓縮瞬間兩次巨響！違規亂丟最高可罰六千元

希望透過這次驚險的畫面宣導，提醒大家處理香灰務必澆水，不要因為一時的疏忽而危害到第一線工作人員的安全。

▲桃園市環境管理處特別提醒大眾，處理香灰的正確流程務必是先將其淋濕，接著用塑膠袋妥善包裹，最後再「單獨」交給清潔隊員處理。（圖／記者徐銘穗攝）

為什麼看似冷卻的香灰會爆炸？消防粉專揭密致命原理

清潔隊員的工作真的處處充滿危險！昨（2）日晚間，一輛垃圾車在桃園市平鎮區執行收運任務時，在垃圾壓縮過程中突然發生劇烈爆炸並揚起大量灰塵。事後追查發現，原來是。萬幸的是，當下沒有其他民眾或清潔隊員剛好站在垃圾車正後方，否則後果不堪設想。對此，消防專家也特地分析了，並嚴正呼籲民眾在丟棄香灰前，務必要做好關鍵的「澆水」步驟。這起驚險的垃圾車爆炸事件發生在 2 日晚間的平鎮區新光路上，據現場目擊及倒垃圾的民眾表示，當時垃圾車正透過壓縮機將垃圾緊緊往內壓，不料車斗內突然爆出兩次劇烈的爆炸聲響，其中第二次聲音尤其宏大，大量的香灰與塵土瞬間噴得滿地都是，讓一旁倒垃圾的民眾當場嚇了一大跳，所幸最終沒有造成任何人員受傷。對此，桃園市環境管理處特別提醒大眾，處理香灰的正確流程務必是先將其淋濕，接著用塑膠袋妥善包裹，最後再「單獨」交給清潔隊員處理。如果民眾未依規定落實，最重可依法處以新台幣 6000 元的罰鍰。當事的清潔隊員也無奈現身表示，面對屢見不鮮的垃圾車爆炸意外，消防粉專「消防神主牌」也感到相當無奈，直言同樣的危險其實一直在重複發生。粉專解釋，香灰表面上雖然看起來只是普通的灰燼、感覺是冷的，但其內部其實極可能還藏有正在悶燒的炭火與殘留的可燃氣體。當垃圾車的壓縮機在進行高壓擠壓時，會瞬間將香灰內部的氣體與碳粒強力逼出，這種爆炸的威力非同小可，如果負責操作的清潔隊員當時剛好站在後方，就會直接外曝在爆炸的震波與高溫範圍內。因此，丟棄前的「澆水」並不是隨便拿水沖一下表面就好，而是要確認裡面已經完全濕透，確保每一個角落的餘燼都徹底熄滅、可燃氣體完全散逸。