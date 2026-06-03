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王品Uber Eats外送排行榜TOP3！青花驕酸辣粉爆紅 小火鍋也霸榜

王品Uber Eats外送排行榜5月TOP3！

▲王品集團旗下青花驕「驕心涼拌酸辣粉」在Threads爆紅。（圖／讀者提供）

▲王品集團5月獨家合作外送平台Uber Eats「買一送一」大禮包深受歡迎。（圖／記者嚴俊強攝影）

王品買一送一！爽吃19品牌菜單 外送優惠碼：現折150元

青花驕

：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元

▲王品集團合作外送平台Uber Eats業績好，6月展開第二波優惠活動。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲王品集團Uber Eats「主餐買一送一」6月菜單一覽。（圖／王品集團提供）

▲乾杯燒肉推出17款商業午餐，主打日本A5和牛套餐399元起。（圖／乾杯集團提供）

乾杯集團「和牛牛排加菜」優惠！壽星生日優惠抽東京來回機票

和牛牛排加菜！

壽星生日優惠抽機票10名！

於活動期間到店內用餐並加入官方會員，出示有效台灣身分證明文件，即可獲得「東京單人來回機票」抽獎資格，共將抽出10名幸運得主。



迎接暑假，乾杯還推出全新17款「商業午餐」全面開賣，主打日本A5和牛套餐只要399元起，並精選搭配澳洲和牛、PURE RARE豬五花、海鮮等多元主餐，雙拼到多部位豪華盛合都吃得到，最享受「和牛全明星五種盛合」799元、推薦重度肉肉控爽吃「大盛！」系列套餐599元起。每份套餐皆包含胡麻高麗菜沙拉等口味，搭配泡菜、小黃瓜等3款小菜、越光米飯與每日湯品。



▲「日本A5和牛赤身+豬五花雙拼套餐」399元滿足肉肉控。（圖／乾杯集團提供）



王品集團5月合作外送平台Uber Eats獨家「買一送一」大禮包深受歡迎，每日訂單量較活動前成長約50%；石二鍋招牌石頭鍋、12mini黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐、青花驕驕心涼拌酸辣粉爆紅，霸榜熱賣前三名。今（3）日宣布6月17日起，再推出「主餐買一送一」爽吃夏慕尼等19個品牌，新用戶輸入優惠碼「我愛王品」現折150元，全新菜單一次整理。王品集團與外送平台Uber Eats上個月展開5月獨家合作，推出「買一送一」大禮包獲得消費者熱烈響應，活動期間5月20日至5月28日，王品集團在Uber Eats App的每日訂單量較活動前成長約50%。王品集團表示，原本就是獨食小資族、外食族最愛的「12mini快煮小火鍋」，賣破15000份；「青花驕」的驕心涼拌酸辣粉套餐，還在社群平台Threads上爆紅，7天狂銷7000份，饕客刷餐手速就像在搶演唱會門票。王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，，每份平均只要花95～209元、每組價位約189～418元，讓大家夏天懶惰不出門也能划算吃美食。：香烤豬大排「買一送一」408元：焗烤香料嫩雞飯「買一送一」268元：炙香石燒豚釜飯＋日式布丁「買一送一」280元日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙「買一送一」288元：波特酒醋松阪豬「買一送一」280元：塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦「買一送一」416元、醬燒雪花牛＋蔥蛋套組「買一送一」316元：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元：極上牛丼飯「買一送一」239元：梅花豬石頭即享鍋「買一送一」278元：陳釀梅子雞個人獨享餐「買一送一」320元：海南雞獨饗餐「買一送一」418元、荔枝肉獨饗餐「買一送一」418元：丰禾起家雞獨享餐「買一送一」359元：日式和牛咖哩套餐＋優酪乳酸飲「買一送一」239元：日式洋蔥牛丼清爽組＋優酪思果乳酸飲料「買一送一」223元：歐巴部隊鍋「買一送一」240元：香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙「買一送一」189元：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品「買一送一」349元王品集團搶先預告，王品瘋美食會員預計8月可在Uber Eats綁定帳號，功能上線、透過Uber Eats消費任一間王品旗下的餐廳美食，都能享有會員專屬優惠。王品瘋美食APP目前累積超過580萬名會員，於門市消費時，會員點數1點即可折抵1元，折抵金額無上限；2025年貢獻集團整體營收超過55%，此次首度將外送平台納入專屬優惠管道、體驗不再侷限於實體門市，成功整合線上線下消費場域，預估會員整體營收占比有望在年底前提升2%以上。乾杯燒肉居酒屋迎接27周年生日慶，即日起至6月7日，推出雙重驚喜優惠活動：凡於全台門店用餐並完成指定社群任務，即贈價值299元的「MBS 8-9+澳洲和牛骰子牛排」一份。活動期間，凡西元1999年出生、27歲同歲壽星，