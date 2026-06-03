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必勝客40元個人披薩爆紅！比手搖還便宜 店員：快瘋了

▲必勝客40元個人披薩優惠爆紅。（圖／翻攝自必勝客官網）

買法教學！優惠代碼「93040」 疊加「618買一送一」省更大

▲必勝客40元披薩已經超便宜，竟然還可以搭配「618買一送一」一起買。（圖／翻攝自必勝客官網）

必勝客優惠代碼「93040」外帶40元夏威夷披薩買法！

小資族注意！必勝客又有隱藏優惠被挖出，各大社群都在分享，外帶「40元夏威夷個人披薩」爆紅，官網、APP直接找優惠券或輸入優惠代碼「93040」，雖然只有一種口味，但吸引大批民眾表示：「超便宜」、「我馬上來訂」；手速快已經搶到的網友還透露「我這的店員真的快瘋了」，本文整理免優惠券買法一次看。必勝客日前才宣布618年中購物節優惠，沒想到大家都在搶「40元披薩」隱藏優惠爆紅！滑手機突然看到各大社群、許多美食部落客都在分享「必勝客披薩竟然只要40元」！實測預定超輕鬆，昨天晚餐吃完、打算今天中午再訂一次，雖然只有一款夏威夷口味，仍吸引大批民眾表示：「太便宜了吧」、「這價錢比手搖還要便宜」、「我馬上來訂」。，整份仍是百元有找很多錢。手速快已經吃到的網友大讚「我今天有買！真的40！吃的很快樂😍」，還有人透露「我這的店員真的快瘋了」。而且其實必勝客根本沒在藏，官網或APP打開就看得到優惠券，便宜買法快速分享。點進去必勝客官網或使用PK雙饗卡APP，最棒的是，、或「韓式海鮮煎餅買一送一」199元。雖然每筆訂單限購一組個人披薩，但搭配618優惠疊加上去，變成自己喜歡的套餐還是好划算。大家快去搶看看，優惠只到6月4日剩倒數2天喔。◾️優惠時間：即日起至6月4日◾️優惠內容：外帶必勝客「夏威夷個人披薩」40元優惠◾️優惠代碼：「93040」◾️注意事項：數量有限，售完為止；每筆訂單限購買一組。