小資族注意！必勝客又有隱藏優惠被挖出，各大社群都在分享，外帶「40元夏威夷個人披薩」爆紅，官網、APP直接找優惠券或輸入優惠代碼「93040」，雖然只有一種口味，但吸引大批民眾表示：「超便宜」、「我馬上來訂」；手速快已經搶到的網友還透露「我這的店員真的快瘋了」，本文整理免優惠券買法一次看。
必勝客40元個人披薩爆紅！比手搖還便宜 店員：快瘋了
必勝客日前才宣布618年中購物節優惠，沒想到大家都在搶「40元披薩」隱藏優惠爆紅！
滑手機突然看到各大社群、許多美食部落客都在分享「必勝客披薩竟然只要40元」！實測預定超輕鬆，昨天晚餐吃完、打算今天中午再訂一次，雖然只有一款夏威夷口味，仍吸引大批民眾表示：「太便宜了吧」、「這價錢比手搖還要便宜」、「我馬上來訂」。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，真的有這個優惠，餅皮選擇鬆厚或空氣軟歐都不影響價錢，換成「薄脆」加15元（共55元）、「芝心」也只要加30元（共70元），整份仍是百元有找很多錢。
手速快已經吃到的網友大讚「我今天有買！真的40！吃的很快樂😍」，還有人透露「我這的店員真的快瘋了」。而且其實必勝客根本沒在藏，官網或APP打開就看得到優惠券，便宜買法快速分享。
買法教學！優惠代碼「93040」 疊加「618買一送一」省更大
點進去必勝客官網或使用PK雙饗卡APP，點選「外帶」，再進入「優惠券」，就會看到夏威夷個人披薩40元菜單、也可輸入優惠代碼「93040」後會出現。
最棒的是，記者發現該優惠還能一起選購「618買一送一」，爽吃59元「巧克力QQ球5顆買一送一」、或「韓式海鮮煎餅買一送一」199元。
雖然每筆訂單限購一組個人披薩，但搭配618優惠疊加上去，變成自己喜歡的套餐還是好划算。大家快去搶看看，優惠只到6月4日剩倒數2天喔。
必勝客優惠代碼「93040」外帶40元夏威夷披薩買法！
◾️優惠時間：即日起至6月4日
◾️優惠內容：外帶必勝客「夏威夷個人披薩」40元優惠
◾️優惠代碼：「93040」
◾️注意事項：數量有限，售完為止；每筆訂單限購買一組。
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必勝客日前才宣布618年中購物節優惠，沒想到大家都在搶「40元披薩」隱藏優惠爆紅！
滑手機突然看到各大社群、許多美食部落客都在分享「必勝客披薩竟然只要40元」！實測預定超輕鬆，昨天晚餐吃完、打算今天中午再訂一次，雖然只有一款夏威夷口味，仍吸引大批民眾表示：「太便宜了吧」、「這價錢比手搖還要便宜」、「我馬上來訂」。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，真的有這個優惠，餅皮選擇鬆厚或空氣軟歐都不影響價錢，換成「薄脆」加15元（共55元）、「芝心」也只要加30元（共70元），整份仍是百元有找很多錢。
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點進去必勝客官網或使用PK雙饗卡APP，點選「外帶」，再進入「優惠券」，就會看到夏威夷個人披薩40元菜單、也可輸入優惠代碼「93040」後會出現。
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雖然每筆訂單限購一組個人披薩，但搭配618優惠疊加上去，變成自己喜歡的套餐還是好划算。大家快去搶看看，優惠只到6月4日剩倒數2天喔。
◾️優惠時間：即日起至6月4日
◾️優惠內容：外帶必勝客「夏威夷個人披薩」40元優惠
◾️優惠代碼：「93040」
◾️注意事項：數量有限，售完為止；每筆訂單限購買一組。