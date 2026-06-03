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BTS演唱會門票好難搶！兩波預購一堆ARMY都落空

今天中午再開第二階段「Live Nation Taiwan會員」預售，結果僅5分鐘不到就全部完售

▲BTS演唱會今天開放第二波「Live Nation Taiwan會員」預售，結果僅5分鐘不到就全部完售。（圖/拓元售票系統官網）

熱門韓團演唱會怎麼搶？拓元隱藏規則、搶購秘訣「實測真的會上岸」

記住如果你是可以一人進場的話，麻煩你直接選擇「購買票數1」

▲點選購票系統選擇價位後，進入這個頁面請選擇「票數1張」才會更有機會購票成功，因為當你選擇2張票券，系統即便該區有超過2張票，也會因為沒有連號把你踢出。（示意圖/拓元售票官網）

這是因為當你選擇票數2張時，只要你選擇的區域沒有「連續座位號碼」，就算該區還有10個座位，你仍然還是會被踢出系統，並且顯示「座位不足」等字眼，不是沒有兩張票賣你，是沒有「連號」賣給你

3位友人則是秉持單人入場原則也全部搶到上岸，成功率真的會大幅度增加！

▲記者跟友人一起在中午準時搶票，精準5秒前重新整理、只開單一網頁、不挑價位隨便點，成功搶到2張非常幸運；3位友人也用同樣手法，並且選擇1張票為主要目標，全部通通上岸成功。（圖/記者張嘉哲翻攝）

實名制演唱會讓票很多詐騙！別當冤大頭被騙

因為第一張姓名就已經帶入帳號主人姓名，而且如果買2張要退票是不得退單張，所以根本不會有所謂的「多搶兩張原價讓票」這回事

第二張票券是填寫「姓名」，不是什麼身分證字號也不是什麼綽號，如果不小心填錯都只能夠以退票辦理，而且一次要退整組2張票

▲BTS演唱會是實名制售票，購買第一張票一定綁定帳號主人，所以基本不會有兩張票可以一起讓的問題，粉絲千萬小心詐騙。（圖／臉書＠BTS）

韓國天團防彈少年團BTS今年11月中下旬將來台舉辦巡迴演唱會，繼昨日開放部分票給「ARMY MEMBERSHIP」優先購票後，今（3）日中午第二波開放「Live Nation Taiwan會員」預售，結果還是有許多ARMY（防彈少年團粉絲名）沒有購票成功，只能夠等明（4）日中午12時拓元全面開售。《NOWNEWS》記者也在過去搶票多年經驗中，逐漸在近幾年終於開始搶到票券進場，雖然不保證一定有票，但是成功率真的增加很多，期望台灣的忠實ARMY能夠一起進場觀賞演唱會。BTS這次來到高雄的巡迴演唱會一共唱3場，分別為11/19（四）、11/21（六）以及11/22（日），分為三階段購票，2日先開放會員預購，最終38分鐘完售；，等於粉絲從點選進入購票、輸入驗證碼到轉圈結帳就只有一次機會，第一次跳出基本上99%就沒有票了。不少ARMY也在社群上表示「到底都是誰買到的....今天的體感根本只有賣1萬張吧」、「感覺會員預購至少開一半以上了，今天感覺只開不到10%，一下就秒殺」、「真的好想哭，追10年老粉一張票都買不到」、「感覺昨天會員預購開到50%以上，今天大概10%，根本就是秒殺」、「只剩下明天的機會....沒搶到真的會很崩潰」。用拓元搶票的首要2大原則大家都熟知，就是「不要一直在開賣前狂按重新整理」以及「點進選位區後不挑位置直接亂按」，但知道這些還不夠，，尤其現在已經開了兩波預售，你並不知道真實的售票情況以及已售座位分布。為什麼要這樣子？，如果你真的只求進場，購買一張票絕對是你的最佳選擇。除此之外，購票前請確保你的網路暢通、瀏覽器頁面也只要打開拓元就好，就是專心搶票！《NOWNEWS》記者家裡網路其實不快，大約只有150Mbps，今天中午11時58分就打開拓元，秉持開賣前精準抓5秒重新整理、不挑價位隨便點、只開單一網頁的原則，順順的操作步驟，最終幸運搶到兩張BTS演唱會門票上岸；由於這次BTS的高雄巡迴演唱會門票是「實名制售票」，當你用拓元帳號購買2張票券時，第一張「一定會帶入帳號本人姓名」，記者觀察有許多不肖的詐騙貼文在Threads上流竄，宣稱自己是「多搶兩張票、原價讓票」等字眼，這種多半都是詐騙，，還請ARMY們理智在線，不要被騙又沒看到偶像真的是虧慘！另外明天還有購票最後一天，提醒ARMY們，，千萬不要辛苦搶到票整組放水流，也不要有僥倖的心態，記者實際在TWICE演唱會現場，包括高雄世運、台北大巨蛋都看過有粉絲硬要闖關，最後欲哭無淚無法入場。明天就是最後一天販售BTS演唱會門票機會，也祝各位忠實ARMY可以有票入場，有票噴霧先幫各位噴一輪！