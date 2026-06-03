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夏季電費前哨戰「24小時不關機實測」！耗電度數出爐大傻眼

5月開始實測24小時不關機，電表從「5218度」跳到「5592度」，一個月用電度374度，整整暴增200度之多，而當前租屋處一度電為6元，換算下來總計花費是2244元。

但這僅是「一間套房」這樣吹冷氣的用電度數

▲電費真的夭壽貴！冷氣開24小時、吹25度一個月，一間套房用電度數高達374度，一度6元總計2244元，打破記者12年租屋經驗電費歷史新高。（圖/記者張嘉哲攝）

定頻老舊冷氣真的要換掉！變頻冷氣實測對比一次看

跟定頻冷氣又開25度相比，兩者一個月相差超過180度，電費價格平均也差了超過1000元。

▲這種定頻老舊冷氣真的不要再吹了！都是錢一直在噴，跟一級變頻冷氣比較，同樣都是吹24小時不關機，一個月耗電可以差100度以上。（圖/記者張嘉哲攝）

誰可以在夏天吹冷氣不用怕？地雷族群千萬別亂測試

答案就是「小坪數租屋族」

根據記者經驗，如果電費一度約5元、6元的話，這樣吹下來電費一個月免1000元

包括大家庭「家裡有3台冷氣以上」、家裡坪數太大、房間超級大西曬（除非購入隔熱窗簾讓室內降溫）、還在吹老舊定頻冷氣不換、冷氣噸數安裝不足等

▲租屋族如果是小坪數套房搭配一級變頻冷氣的話，基本上可以冷氣吹到飽，完全不會擔心電費爆掉。（圖/記者張嘉哲攝）

還記得5月那連續10天的超高炎熱氣溫嗎？讓人根本無法離開冷氣房。不過許多人現在還是搞不懂到底要怎麼吹冷氣才省錢，老是在夏天電費暴漲！《NOWNEWS》記者親身實測，在5月直接以25度的溫度、全天候不關冷氣狂吹，來看看電費究竟會有怎樣的變化。本文也提供家中變頻冷氣、定頻冷氣的吹法攻略電費落差給大家看，夏天省荷包，一文帶你看懂！隨著一年比一年還要熱，許多民眾開啟冷氣的時間已經跟過往相比差非常多，以前可能定時可以睡，現在冷氣只要一關就會醒！但又很害怕一直吹冷氣電費會不會暴漲？《NOWNEWS》記者今年一樣發揮實驗精神，結果顯示，4月偶爾開冷氣時電表跳電為171度；其實電費是真的偏高，雖然全天候不會熱到，，記者在計算度數時也有點被嚇到，畢竟這還不是真的夏天最熱之時，但已經刷新記者12年租屋以來電費單月歷史新高。而這次記者實測的冷氣為「定頻冷氣」，是屬於比較老舊的機型，過去在舊租屋處也曾經有實施過同樣的實測，使用的是國際牌的一級變頻冷氣，開27度、同樣只要在家都24小時不關機，結果電費一個月只要191度，假設民眾家中有兩台老舊冷氣在夏季是常態性的開啟，一個月一台冷氣我們算跟變頻冷氣相差150度就好，兩個月就相當於600度之多，這在夏季來看是非常可怕的級距，你家的電費很可能會直接爆掉。除此之外，要考量的點還有很多，包括你家冷氣噸數裝的對不對、你家有沒有西曬等，都是完全會影響冷氣耗電的重要關鍵。那麼到底誰可以在夏天爽吹冷氣？，且租屋內搭配的是一級變頻冷氣的民眾，加上平常上班時間都是超過10小時不在家的上班族，，不會熱到又涼爽，記得房間有對外窗，窗簾就給他拉起來還更省電！至於地雷族群的部分，，有這些問題的民眾可就要留意「冷氣吹到飽」可行性，因為加上夏季電費的實施，很可能這樣的吹法會讓你的荷包大失血，每年都會有許多一期帳單破萬的苦主，大家夏季想要舒服待在家，先換一級變頻冷氣、先把電風扇洗乾淨、先把窗簾拉上再來討論囉！