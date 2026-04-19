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緯穎、漢唐，同時具備「低基期、高股息、

AI

題材」三大特色，

如台積電、台達電、智邦、奇鋐、旺矽等，以及致茂、京元電、健策與台燿等個股，也頻繁出現在持股名單之中，這些被反覆納入、持續加碼的個股，往往就是法人圈的共識股。

文曄，股價相對親民，且受惠併購效益帶動成長，基本面穩健。近期拉回主要反映ETF調節，而非基本面轉弱，反而提供中長線投資人更好的布局時機。

隨著中東局勢降溫，AI題材重新引領台股強勢攻上歷史新高，但由於不少AI股近期紛紛站上千元大關，投資人也出現「恐高症」與「選股障礙」，擔心一買就「套牢」。財經專家阮慕驊表示，現階段與其追逐高價飆股，不如鎖定「低基期、高成長、高配息」的標的，點名緯穎、漢唐是兩檔值得留意的金雞母，有望獲得「息差雙賺」的機會。面對漲不停的AI概念股，許多存股族最擔心的，正是「賺了股息、卻賠了價差」。阮慕驊在節目《鈔錢部署》中指出，真正稱得上佛心的股票，必須同時具備「高成長」與「高配息」兩項特質。他說，包括大立光連續配息18年、華碩連續配息16年，以及群聯連續配息13年，都是具備穩定配息能力的金雞股代表。不過，他也提醒，投資人不能只看配息金額，「填息能力」同樣關鍵。若一檔股票配息亮眼卻長期無法填息，資金效率反而打折，建議回頭檢視過去3至5年的填息天數與穩定度，確保股息能真正落袋。在眾多高息股中，阮慕驊點名在多頭格局尚未遭到破壞，且股價都已回落至關鍵均線附近的情況下，具備相對有利的觀察價位，未來有望起飛。近期從高點4800元修正至3600元附近，回測240日均線，這極可能是大回檔的最低點。雖然市場擔心配發「20元股票股利」會稀釋股本，但若加計「145元現金股利」，對長期投資人仍具吸引力，法人也預估緯穎今年EPS中位數約330元，本益比並不算高，後續仍具成長動能。台積電廠務工程重要夥伴，近期股價同樣回落至240日均線附近。阮慕驊表示，漢唐第一季毛利率下滑，主要原因並非遭到砍價，而是接單量過大，在出貨高峰下短期壓抑毛利表現。若後續第二季、第三季毛利率逐步回升，再加上今年每股配息40元、殖利率表現亮眼，全年EPS仍有2至3成成長空間，因此目前價位已具相當吸引力。另外，今年主動式ETF績效表現相當亮眼，例如，00992A漲幅逼近40%，阮慕驊說，若投資人不知道如何選股，不妨參考這些主動式ETF的交叉持股名單，他強調，與其絞盡腦汁猜飆股，不如緊跟法人明確布局的方向，順勢搭乘資金推升的「抬轎」行情。除此之外，阮慕驊也點名