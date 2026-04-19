周日（19日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，白天溫度可達30度左右，日夜溫差大記得攜帶外套。下波明顯的天氣變化在下周四（23日），鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北雨勢最大。
今天天氣：東北季風減弱！各地多雲到晴
4月19日今天的天氣，氣象署指出，今天東北季風稍減弱，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東及恆春半島地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
白天起北部及宜花高溫可以達27至29度，中南部普遍來到30度以上，南部內陸區域可達33、34度；夜晚最低溫約在18至20度。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南空品區及金門
環境部提及，19日受東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級，中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：下周一至下周三多雲到晴
氣象署指出，下周一東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；下周二東半部地區有局部短暫陣雨，大臺北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
下周三各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫陣雨。
一周天氣：下周四、下周五鋒面過境！大雨掃全台
氣象署表示，下周四新一波鋒面通過，各地降雨機會提高，尤其中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨， 東南部地區有局部短暫陣雨。 下周五、下週六鋒面通過後東北季風增強，各地仍有降雨機會，中南部、花東雨勢明顯，其他地區也有降雨機會
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4月19日今天的天氣，氣象署指出，今天東北季風稍減弱，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東及恆春半島地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
白天起北部及宜花高溫可以達27至29度，中南部普遍來到30度以上，南部內陸區域可達33、34度；夜晚最低溫約在18至20度。
普通：北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南空品區及金門
環境部提及，19日受東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級，中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：下周一至下周三多雲到晴
氣象署指出，下周一東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；下周二東半部地區有局部短暫陣雨，大臺北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
下周三各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫陣雨。
一周天氣：下周四、下周五鋒面過境！大雨掃全台
氣象署表示，下周四新一波鋒面通過，各地降雨機會提高，尤其中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨， 東南部地區有局部短暫陣雨。 下周五、下週六鋒面通過後東北季風增強，各地仍有降雨機會，中南部、花東雨勢明顯，其他地區也有降雨機會