周日（19日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，白天溫度可達30度左右，日夜溫差大記得攜帶外套。下波明顯的天氣變化在下周四（23日），鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北雨勢最大。

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今天天氣：東北季風減弱！各地多雲到晴

4月19日今天的天氣，氣象署指出，今天東北季風稍減弱，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東及恆春半島地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

白天起北部及宜花高溫可以達27至29度，中南部普遍來到30度以上，南部內陸區域可達33、34度；夜晚最低溫約在18至20度。

▲下波明顯的天氣變化在下周四（23日）各地有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
▲下波明顯的天氣變化在下周四（23日）各地有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

普通：北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南空品區及金門

環境部提及，19日受東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級，中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。

明天天氣：下周一至下周三多雲到晴

氣象署指出，下周一東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；下周二東半部地區有局部短暫陣雨，大臺北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周三各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫陣雨。

一周天氣：下周四、下周五鋒面過境！大雨掃全台

氣象署表示，下周四新一波鋒面通過，各地降雨機會提高，尤其中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨， 東南部地區有局部短暫陣雨。 下周五、下週六鋒面通過後東北季風增強，各地仍有降雨機會，中南部、花東雨勢明顯，其他地區也有降雨機會

▲未來一周溫度趨勢，下周一至下周三日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一周溫度趨勢，下周一至下周三日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...