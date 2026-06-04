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▲來自香港的科技媒體小編，分享自己被黃仁勳「搶劫」的經過，讓網友都笑翻。（圖／翻攝自Threads@hkepc）

▲黃仁勳邊簽名邊發千元鈔，場面超壯觀。（圖／翻攝自Threads@hkepc）

▲黃仁勳後來從自己錢包中掏錢還給該名小編。（圖／翻攝自Threads@hkepc）

輝達執行長黃仁勳今年COMPUTEX訪台期間持續掀起「仁來瘋」，不少民眾爭相索取簽名，不過香港科技媒體HKEPC昨（3）日分享一段趣事讓網友笑翻，原來一名HKEPC小編把自己的錢包遞給黃仁勳簽名，沒想到黃仁勳打開錢包後，竟直接把裡面的十張千元鈔票抽出來，當場送給現場其他ShowGirl，讓小編瞬間傻眼，也讓不少網友全笑翻：「你被黃仁勳搶劫了！」根據HKEPC小編分享，他原本只是想替自己的錢包留下紀念簽名，沒想到黃仁勳看到裡面整疊千元鈔票後，竟興致一來開始發錢給周圍的ShowGirl，起初小編還以為只是拿一、兩張意思意思，結果黃仁勳一路發不停，最後竟把十張千元大鈔全部送光，讓他哭笑不得直呼：「至少留一張給我搭車回去啊！」有趣的是，黃仁勳似乎也察覺自己把人家的現金發光了，之後又特地跑回來，從自己的錢包拿出現金補給小編，讓這場意外插曲有了圓滿結局，整段過程曝光後迅速引發網友討論，不少人笑稱這根本是「借花獻佛」最佳示範，也有人虧黃仁勳充分展現企業家精神，成功示範什麼叫做運用別人的資源創造價值。事實上，黃仁勳過去就曾被粉絲分享類似趣聞，據傳若有人拿整個皮夾請他簽名，他偶爾會直接抽出裡面的鈔票發送給現場小朋友或工作人員，因此不少老粉絲甚至提醒，想請黃仁勳簽皮夾之前最好先把現金拿出來，以免意外成為他現場發紅包的資金來源。消息曝光後，大批網友湧入留言區朝聖，有人笑稱這是「被黃仁勳打劫還不能報警」的經典案例，也有人認為那些被簽過名或經過黃仁勳親手發出的千元鈔票，未來收藏價值可能遠遠超過面額。雖然HKEPC小編短暫損失了一萬元現金，但換來一段連黃仁勳本人都參與其中的趣味故事，反而成為今年COMPUTEX期間最特別的回憶之一。