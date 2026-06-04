政府今天又發錢了，快去刷存摺！根據勞保局行事曆公告，今（4）日正是「國民年金保險生育給付預定入帳日」。這筆被封為 2026 年最強的「國保大紅包」，自今年（115年）1月1日起全面大升級，給付金額大方加碼補足至每胎10萬元！只要符合特定資格的辛苦媽咪，今天帳戶就會有驚喜入帳。
《NOWNEWS 今日新聞》火速整理2026國保生育補助請領懶人包，提醒符合資格的民眾千萬別讓權益睡著，因為只要超過5年沒申請，這筆錢就直接充公拿不到了！
🟡 誰能領取？這兩大女性對象符合請領資格
這筆高達 10 萬元的國保大紅包究竟誰有資格拿？衛生福利部指出，只要是 115 年 1 月 1 日以後生產或早產的媽咪，滿足以下其中一項身分條件，且未領取其他社會保險（如勞保、公保）的生育給付，即可提出申請：
🟡 能領多少錢？政府貼心加碼：每胎直接補足10萬
為了解救少子化並體恤媽媽，政府今年特別透過編列公務預算方式，將補助金額大幅度拉高：
🟡 怎麼申請？三種便民管道擇一即可辦理
勞保局發錢流程現在非常人性化，以下三種管道選最方便的一種辦理即可：
🟡 同場加映：不只國保！勞保局6月「發錢行事曆」一次看
除了今天發的國保生育給付，到月底還有 18 筆錢，包含各類給付、年金與津貼將陸續入帳！《NOWNEWS 今日新聞》特地為您整理出 6 月份勞保局預定入帳的黃金時間表，各位勞工、農民朋友趕快記下日期刷存摺，看看哪一天換財神爺去您家：
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🟡 誰能領取？這兩大女性對象符合請領資格
這筆高達 10 萬元的國保大紅包究竟誰有資格拿？衛生福利部指出，只要是 115 年 1 月 1 日以後生產或早產的媽咪，滿足以下其中一項身分條件，且未領取其他社會保險（如勞保、公保）的生育給付，即可提出申請：
- 國保加保期間分娩者：在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人。
- 退保後1年內分娩者：在國保加保有效期間懷孕，但於退保後 1 年內，因同一懷孕事故而分娩或早產者。
- 未參加相關社會保險者：未參加相關社會保險的我國籍新生兒母親（含外籍媽媽）同樣納入補助對象。
為了解救少子化並體恤媽媽，政府今年特別透過編列公務預算方式，將補助金額大幅度拉高：
- 國保被保險人：原本按月投保金額一次發給 2 個月生育給付（42,206元），今年起由公務預算撥款加給補助（57,794元），雙軌合併讓每胎總額直接補足至 10 萬元。
- 未參加相關社會保險者：直接由政府提供生育補助每胎 10 萬元。
- 多胞胎加碼發：分娩或早產為雙胞胎者按比例改發 20 萬元、三胞胎領 30 萬元，以此類推。
- 舊申請者免驚：如果您已經在 115 年 4 月 8 日前提出申請且只拿到舊制金額，請完全放心，勞保局會根據原申請資料主動進行比對並補發差額，民眾不需要重新申請。
勞保局發錢流程現在非常人性化，以下三種管道選最方便的一種辦理即可：
- 戶政事務所一站式服務：前往戶政事務所辦理新生兒出生登記時，只要備妥媽媽本人國內金融機構或郵局存簿帳戶資料，就能併同通報申請。若於戶政司全球資訊網線上辦理出生登記，也可以同步在線上勾選申辦。
- 網路線上申請：隨時隨地利用個人電腦或手機，使用勞保局「e化服務系統-個人申報及查詢」線上系統進行申請，完全不受勞保局上下班時間限制。
- 紙本郵寄或親送勞保局：填妥官方專用申請書及給付收據，並在指定欄位黏貼好本人的國內金融機構存簿封面影本（已辦理出生登記者免附戶籍謄本），以掛號郵寄至勞動部勞工保險局國民年金組（100023台北市中正區濟南路二段42號），或親自送交到勞保局各地辦事處辦理。
🟡 同場加映：不只國保！勞保局6月「發錢行事曆」一次看
除了今天發的國保生育給付，到月底還有 18 筆錢，包含各類給付、年金與津貼將陸續入帳！《NOWNEWS 今日新聞》特地為您整理出 6 月份勞保局預定入帳的黃金時間表，各位勞工、農民朋友趕快記下日期刷存摺，看看哪一天換財神爺去您家：
- 6月11日（四）：國民年金保險生育給付
- 6月15日（一）：國民年金保險喪葬給付
- 6月18日（四）：國民年金保險生育給付、老農津貼、農民月退休儲金
- 6月25日（四）：國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付、生育給付
- 6月29日（一）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）
- 6月30日（二）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險（老年年金、喪葬給付、遺屬年金、身心障礙基本保證年金）