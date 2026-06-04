🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」搶先看，6月5日至6月7日限時3天登場。本周同樣有不少5折半價好康，包括買1送1、買2送2、買3送3。
換算成單件平均特價來看， 可口可樂草莓口味600ml瓶裝18元、點心麵20元、阿華田麥芽牛奶飲15元、乳酸菌餅乾15元、巧克力威化餅20元、農心烏龍麵25元、利口樂喉糖26元、百吉沙士棒棒冰13元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月5日至6月9日，換算成單件特價，天然水2.2公升18元、可樂水蜜桃口味18元、可果美蕃茄檸檬15元、牛奶雪糕20元、杜老爺甜筒25元、老楊方塊酥14元、辛拉麵25元、超寬條餅20元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是6月3日至6月7日，半價商品包括農心辛炒麵平均38元、人魚漢頓棒棒糖平均7元。
亮點商品還有阿尼驚喜蛋，原先一顆是150元，限時第2顆19元，平均每顆85元，相當於5.6折也是逼近半價，款式共有冰雪奇緣、汪汪隊、蜘蛛人等12大系列可任選。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，6月5日至6月7日期間， 兩款人氣商品買1送1，百吉棒棒冰平均13元，口味有乳酸、蘇打；味味A炒泡麵爆香三杯風味平均每碗20元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，6月4日上午9時開賣杜老爺曠世奇派4入129元，平均單支32元；以及心樸凍豆腐33元（每包300g）、非基因改造黃豆600g限時33元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」搶先看，6月5日至6月7日限時3天登場。本周同樣有不少5折半價好康，包括買1送1、買2送2、買3送3。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月5日至6月9日，換算成單件特價，天然水2.2公升18元、可樂水蜜桃口味18元、可果美蕃茄檸檬15元、牛奶雪糕20元、杜老爺甜筒25元、老楊方塊酥14元、辛拉麵25元、超寬條餅20元。
門市「限時殺5日」是6月3日至6月7日，半價商品包括農心辛炒麵平均38元、人魚漢頓棒棒糖平均7元。
亮點商品還有阿尼驚喜蛋，原先一顆是150元，限時第2顆19元，平均每顆85元，相當於5.6折也是逼近半價，款式共有冰雪奇緣、汪汪隊、蜘蛛人等12大系列可任選。
OKmart推出「週週超值選」，6月5日至6月7日期間， 兩款人氣商品買1送1，百吉棒棒冰平均13元，口味有乳酸、蘇打；味味A炒泡麵爆香三杯風味平均每碗20元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，6月4日上午9時開賣杜老爺曠世奇派4入129元，平均單支32元；以及心樸凍豆腐33元（每包300g）、非基因改造黃豆600g限時33元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。