🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是6月5日至6月7日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是6月5日至6月9日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是6月3日至6月7日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是6月5日至6月7日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於6月4日上午9時開賣杜老爺曠世奇派4入129元，平均單支32元。（圖／美廉社）

▲美廉社APP於6月4日上午9時開賣心樸凍豆腐33元，每包300g。（圖／美廉社）

▲美廉社APP於6月4日上午9時開賣非基因改造黃豆600g特價33元。（圖／美廉社）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」搶先看，6月5日至6月7日限時3天登場。本周同樣有不少5折半價好康，包括買1送1、買2送2、買3送3。換算成單件平均特價來看，全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月5日至6月9日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是6月3日至6月7日，亮點商品還有阿尼驚喜蛋，原先一顆是150元，限時第2顆19元，，款式共有冰雪奇緣、汪汪隊、蜘蛛人等12大系列可任選。OKmart推出「週週超值選」，6月5日至6月7日期間， 兩款人氣商品買1送1，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。