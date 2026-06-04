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▲無禮大媽（左圖）硬塞日幣鈔票要給黃仁勳簽名，還要求簽手機，讓黃仁勳罕見動怒。（圖／翻攝自Threads）

輝達執行長黃仁勳近日在台灣公開行程期間，再度掀起大批粉絲追逐熱潮，不過一段現場影片卻意外引發熱議，只見一名女子不斷要求黃仁勳簽名，甚至接連遞出多項物品，希望獲得更多簽名收藏。面對對方連番要求，向來以親民形象著稱的黃仁勳也罕見露出無奈神情，甚至脫口說出一句「You're too much trouble」，引發網友瘋狂討論。從曝光畫面可見，現場除了有人將帽子、球拍直接遞到黃仁勳面前之外，一名女子更拿出日圓紙鈔，希望獲得簽名，期間她不斷以英文喊著要簽「手機、鈔票」等物品，希望黃仁勳逐一簽名。面對接二連三的要求，黃仁勳雖然仍保持風度協助簽名，但明顯露出困惑與無奈神情，甚至回頭盯著對方數秒鐘，畫面迅速在網路瘋傳。影片曝光後，大批網友湧入留言區表達不滿，不少人認為部分粉絲的行為已經超越正常互動範圍，有人批評直接把帽子往黃仁勳身上塞相當失禮，也有人認為拿鈔票要求簽名的舉動明顯是衝著轉售價值而來。許多網友更直言，能讓一向好脾氣的黃仁勳露出不耐煩神情並不容易，形容這段影片堪稱是近期最尷尬的追星現場。事實上，黃仁勳近年來每次訪台都展現高度親和力，無論是合照、簽名還是與民眾互動，幾乎來者不拒，因此這次讓他罕見說出「You're too much trouble」，反而成為網友討論焦點。許多人笑稱這已經是黃仁勳最重的抱怨等級，甚至戲稱對方成功解鎖「黃爸爸死亡凝視」成就，相關影片短時間內就在社群平台瘋傳。隨著影片持續發酵，不少人也開始反思追星文化與公共禮儀之間的界線，部分網友認為，黃仁勳願意停下腳步與民眾互動值得感謝，但不代表可以無限制提出要求；也有人呼籲，無論面對企業領袖還是藝人明星，基本尊重與分寸仍然重要。此外，有網友提到該名女子已經不是第一次簽名，早在先前黃仁勳在鴻海攤位時，她就已經跟黃仁勳要過簽名，因此對於她要簽名的動機充滿質疑。