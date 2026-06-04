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今天天氣：西南風增強 北台灣午後大雨

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：低壓帶通過 全台有雨

▲今（4）日起南方水氣逐漸增加，周五（6月5日）台灣附近環境轉趨不穩定，不排除有低壓系統發展並通過。（圖／中央氣象署）

一周天氣：下周梅雨鋒面接力 豪雨下一周

中央氣象署表示，周四（6月4日）西南風增強，中南部降雨增多，午後中北部山區慎防短延時大雨；周五（6月5日）受南海熱帶低壓接近影響，全台降雨機率大增，西半部、東南部有大雨甚至豪雨機會，下周（6月8日至6月14日）滯留鋒面結合西南風，將帶來梅雨季最顯著一波雨勢，影響恐不輸颱風。6月4日今天的天氣，氣象署指出，西南風增強，水氣也增多，南部、東南部不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨中部沿海地區也有零星短暫陣雨或雷雨，降雨機率高，外出請記得攜帶雨具，其他地區多雲到晴、高溫炎熱，午後對流發展旺盛，中部以北有短延時大雨發生的機率，強對流易伴隨雷擊及強陣風。氣溫方面，南台灣高溫稍下降到32度左右，其他地區仍為33至35度，其中大台北盆地及花東縱谷溫度會再更高一些，外出請多補充水分。宜蘭、花東、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門環境部提及，環境風場為西南風至偏南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。6月5日明天的天氣，氣象署說明，周五天氣狀況急轉直下，黃恩鴻說明，南海的熱帶低壓靠近、通過台灣，全台降雨機率都提高，尤其西半部、東南部全天要留意大雨，午後對流發展更旺盛，包括大台北、中部以北山區甚至會有「短延時豪雨」。氣象署提醒，周六山區整天仍有較大雨勢；周日降雨稍緩，僅剩中南部有局部短暫陣雨。周五至下周，因為下雨的關係，白天高溫暫緩，各地降到30至34度，沒下雨時的空檔還是悶熱，各地低溫則落在26至28度。下周一梅雨季「最顯著的一波雨勢」殺到，滯留鋒面搭配西南風影響，全台一整周降雨機率都高，特別是西半部、東北部不斷有陣雨、雷雨，以及「大雨、豪雨」出現，整體的趨勢越來越容易下雨，實際影響還有待持續觀察。