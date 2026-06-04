郭男確定要給付賣場內受到波及的路易莎97萬9326元

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▲桃園中壢家樂福量販店中原店，男子持殺蟲劑朝點燃的打火機噴灑，釀成火災事故。（圖／翻攝記者爆料網）

2023年12月20歲郭姓男子在家樂福中原店，一時興起使用殺蟲劑朝打火機噴，火勢蔓延整個賣場，家樂福內的商店街也受到波及，預估損失高達4.2億元。保險公司也陸續向郭男提出代位求償，目前桃園地院一審判決出爐，路易莎則回覆，全權委由保險公司代為處理；家樂福官方則低調表示「尊重司法判決」。回顧案情，2023年12月3日凌晨，郭男與好友在清潔用品區一時興起，拿起殺蟲劑朝打火機噴火把玩。不料噴出巨大火光，郭男受驚下匆忙將殺蟲劑放回貨架隨即離去。未料殘火在短短9分鐘內引爆其他高壓噴霧罐，連環大爆炸瞬間將整個賣場吞噬，商品盡數報廢、結構嚴重受損。大火導致家樂福中原店停業近半年，連帶讓進駐商店街的各大品牌蒙受巨大損失。其中遭波及的路易莎咖啡中原門市，由保險公司向郭男請求97萬9326元。郭男在民事庭中對相關事實均未爭執，並當庭全部認諾。桃園地院近日判決出爐，判處郭男須全額賠償，並加計年息5%之利息。。至於受影響最大、財損最高的家樂福，其保險公司的代位求償官司目前仍由法院審理中。不過，這筆近百萬的賠償僅僅是「第一波」，整起案件高達4.2億元的財損，後續商業火險的代位求償才正要引爆，包括旺旺友聯、國泰世紀、第一產物、新光產物、和泰產物、新安東京海上、台灣產物及南山產物等8家保險公司，已共同向郭男提起求償訴訟，，這名20歲青年恐將面臨一輩子還不完的天價債務。