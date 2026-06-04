2023年12月20歲郭姓男子在家樂福中原店，一時興起使用殺蟲劑朝打火機噴，火勢蔓延整個賣場，家樂福內的商店街也受到波及，預估損失高達4.2億元。保險公司也陸續向郭男提出代位求償，目前桃園地院一審判決出爐，郭男確定要給付賣場內受到波及的路易莎97萬9326元。另外，整起案件還有8家保險公司共同提出求償訴訟，總金額高達3億7835萬7334元，尚待審理。路易莎則回覆，全權委由保險公司代為處理；家樂福官方則低調表示「尊重司法判決」。
短短9分鐘！好玩代價燒掉4.2億
回顧案情，2023年12月3日凌晨，郭男與好友在清潔用品區一時興起，拿起殺蟲劑朝打火機噴火把玩。不料噴出巨大火光，郭男受驚下匆忙將殺蟲劑放回貨架隨即離去。未料殘火在短短9分鐘內引爆其他高壓噴霧罐，連環大爆炸瞬間將整個賣場吞噬，商品盡數報廢、結構嚴重受損。
停業半年完成理賠！首波判決先賠路易莎逾97萬
大火導致家樂福中原店停業近半年，連帶讓進駐商店街的各大品牌蒙受巨大損失。據了解，各大保險業者與家樂福及受波及品牌已完成理賠程序，保險業者隨即依據《保險法》規定，正式向肇事者提出代位求償。
其中遭波及的路易莎咖啡中原門市，由保險公司向郭男請求97萬9326元。郭男在民事庭中對相關事實均未爭執，並當庭全部認諾。桃園地院近日判決出爐，判處郭男須全額賠償，並加計年息5%之利息。
路易莎官方首度發聲表示，該案件全權委由保險公司代為處理，過程中並未與當事人直接聯繫，保險公司已於2025年11月25日與路易莎完成理賠。至於受影響最大、財損最高的家樂福，其保險公司的代位求償官司目前仍由法院審理中。對此，家樂福官方則低調表示「尊重司法判決」。
首波判決僅是開端！3.7億天價求償在後頭
不過，這筆近百萬的賠償僅僅是「第一波」，整起案件高達4.2億元的財損，後續商業火險的代位求償才正要引爆，包括旺旺友聯、國泰世紀、第一產物、新光產物、和泰產物、新安東京海上、台灣產物及南山產物等8家保險公司，已共同向郭男提起求償訴訟，總金額高達3億7835萬7334元，尚待審理，這名20歲青年恐將面臨一輩子還不完的天價債務。
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回顧案情，2023年12月3日凌晨，郭男與好友在清潔用品區一時興起，拿起殺蟲劑朝打火機噴火把玩。不料噴出巨大火光，郭男受驚下匆忙將殺蟲劑放回貨架隨即離去。未料殘火在短短9分鐘內引爆其他高壓噴霧罐，連環大爆炸瞬間將整個賣場吞噬，商品盡數報廢、結構嚴重受損。
大火導致家樂福中原店停業近半年，連帶讓進駐商店街的各大品牌蒙受巨大損失。據了解，各大保險業者與家樂福及受波及品牌已完成理賠程序，保險業者隨即依據《保險法》規定，正式向肇事者提出代位求償。
其中遭波及的路易莎咖啡中原門市，由保險公司向郭男請求97萬9326元。郭男在民事庭中對相關事實均未爭執，並當庭全部認諾。桃園地院近日判決出爐，判處郭男須全額賠償，並加計年息5%之利息。
路易莎官方首度發聲表示，該案件全權委由保險公司代為處理，過程中並未與當事人直接聯繫，保險公司已於2025年11月25日與路易莎完成理賠。至於受影響最大、財損最高的家樂福，其保險公司的代位求償官司目前仍由法院審理中。對此，家樂福官方則低調表示「尊重司法判決」。
首波判決僅是開端！3.7億天價求償在後頭
不過，這筆近百萬的賠償僅僅是「第一波」，整起案件高達4.2億元的財損，後續商業火險的代位求償才正要引爆，包括旺旺友聯、國泰世紀、第一產物、新光產物、和泰產物、新安東京海上、台灣產物及南山產物等8家保險公司，已共同向郭男提起求償訴訟，總金額高達3億7835萬7334元，尚待審理，這名20歲青年恐將面臨一輩子還不完的天價債務。