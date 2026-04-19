我是廣告 請繼續往下閱讀

搶抬轎爆衝突 3名警員掛彩送醫

白沙屯進香沒陣頭 扛轎只有一組人

白沙屯媽祖進香之旅12日展開後，大甲鎮瀾宮媽祖遶境也在昨（18）日開始，但昨深夜10點多，大甲媽祖行經彰化市時又爆發肢體衝突，造成3名警員受傷送醫，警方也逮捕2名滋事分子；不過都是宗教活動，白沙屯媽祖徒步進香今年吸引超過46萬名香燈腳隨行，卻未爆發衝突，就有民眾好奇，為什麼白沙屯從未傳出鬥毆、8+9鬧事等消息，對此，許多內行人給出解答。大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化，過去經常有搶抬鑾轎的衝突發生，常被民眾諷為「大甲格鬥盃」，在警方強力執法下，已經連續3年沒有爆發衝突，但今年破功了，昨（18）日晚間將近11點，大甲媽祖進入彰化市自強路與自強路195巷口時，疑似因接駕爆發推擠暴力衝突，警方在阻止時遭到毆打，造成3名警員擦挫傷，警方當場逮捕2名滋事分子，並持續傳喚相關人員到案說明。就有一位男網友在臉書社團「爆廢公社」發文詢問，雖然遶境和進香的性質不同，但是過去其他宮廟遶境時，常常會有8+9或黑道滋事、鬥毆，造成外界對宗教活動不好的印象，但白沙屯媽祖進香卻很少有鬧事的相關消息，讓他好奇到底為什麼會有這樣的差別。對此，許多內行信眾紛紛指出，最大的原因是，只有自己一隊也打不起來，，不像其他遶境或進香活動，要爭奪抬轎展現宮廟勢力；也有其他人認為，白沙屯媽祖沒有固定路線，8+9、黑道想堵人難度也較高。眾人表示，「只有一隊人馬要怎麼打？沒對手啊」、「因為白沙屯沒有陣頭、又只能由廟的轎班抬轎，而且沒有固定路線、要遇到很難！媽祖覺得不對會離開那個區域」、「出門沒陣頭，一般人不能碰轎，就會減少發生」，也有很多人認為，白沙屯媽祖給人滿滿正能量，「走過就會知道，很多優質香燈腳都是默默的走的，沒有多餘的心思」、「香燈腳本身的素質加上自我約束力，大家都不想讓媽祖婆擔心」。