2026白沙屯媽祖回鑾北返，8天7夜進香徒步來到第7天，今（19）晨4時自安益輪胎行起駕出發，近上午7時已到苗栗苑裡，朝通霄鎮前進，信徒們都相當期待今晚是否會駐駕通霄慈后宮，預計明（20）日下午4時回到白沙屯拱天宮。白沙屯媽祖現在在哪裡？《NOWNEWS》不斷更新追蹤整理2026白沙屯媽祖回鑾行程表、時間路線、現在目前位置、GPS即時衛星定位、直播即時影像一次看。
🟡白沙屯媽祖第7天！4月19日行程路線、停駕駐駕地點
白沙屯媽祖進香第7天，預計明（20）日下午回到白沙屯拱天宮，預計今晚駐駕在苗栗縣通霄鎮。白沙屯媽祖今（19）晨4時自安益輪胎行起駕出發後，一路急行兩小時未歇，走西濱快速公路過大安溪，上午6時許才停駕在船頭埔海鮮餐廳「吃早餐」。
📌4月19日第7天（周日）累計10.19公里
04:00 自安益輪胎行起駕
06:02 停駕船頭埔海鮮餐廳
🟡白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置
白沙屯媽祖進香最大特色之一，在於行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路徑飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」，甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時掌握最新動向。
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🟡2026白沙屯媽祖進香現場直播、路線即時影像
除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。
◾白沙屯媽祖網路電視台直播
◾白沙屯拱天宮直播
◾苗栗後龍山邊媽祖直播
🟡2026白沙屯媽祖進香日期、行程表、回鑾時間
◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）
◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）
◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）
◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）
◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）
◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）
◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）
🟡2026白沙屯媽祖進香路線行程總整理
📌4月13日第1天（周一）累計36.54公里
02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇
03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮
04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠
05:23 停駕慈雲寺
06:10 停駕苑裡鎮農會
07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠
07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站
09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司
10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福
10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時
14:40 停駕南投三龍府紅壇點心站（設站台中）
16:18 駐駕笠毅工業股份有限公司，4月13日凌晨2時起駕
📌4月14日第2天（周二）累計38.80公里
02:00 自笠毅工業股份有限公司起駕出發
02:44 停駕紫雲巖
03:07 停駕清水正牌米糕莊
03:30 停駕台中范陽堂神壇
03:42 停駕福宴國際創意美食
04:07 停駕台新服裝行臨時紅壇
近05時 停駕沙鹿聯誼會棚架（沙田路17號旁空地）
05:28 停駕海口聯合點心站
05:56 停駕台中市龍井區公所
07:16 停駕大肚公有零售市場門前
07:59 白沙屯大肚聯誼會停駕
09:00 停駕福懋油脂股份有限公司
09:55 停駕興農股份有限公司
11:13 停駕許瑞興工業股份有限公司
14:42 停駕泰全輪胎五金有限公司
15:22 停駕彰化交通警察局
16:13 停駕秀傳紀念醫院
16:59 停駕大通電子公司
17:46 停駕白沙屯花壇聯誼會和山邊媽彰化聯誼會
19:19 停駕中華賓士員林展示中心
19:28 駐駕中華賓士員林展示中心
📌4月15日第3天（周三）累計39.51公里
05:00 自中華賓士員林展示中心起駕
07:43 停駕田尾國小司令臺
08:14 停駕北斗市場
11:27 停駕西螺福興宮，下午2時起駕
14:21 停駕西螺廣福宮老大媽廟
14:53 停駕東昇幼兒園
15:48 停駕西螺果菜市場
16:55 停駕魚寮鎮南宮
18:24 停駕鴻宜建設機構-善水玥舍
19:26 駐駕虎尾天后宮
📌4月16日第4天（周四）累計23.26公里
03:54 停駕廟口餐廳
04:48 停駕土庫順天宮天上聖母
05:30 停駕無名手沖咖啡
05:44 停駕土庫都城隍廟
約07:20 停駕路邊（元長鄉振興路24號）
09:20 停駕北辰派出所
11:02 大轎進入北港朝天宮
11:05 山邊媽祖請出大轎
11:06 白沙屯爐主媽請出大轎
11:08 白沙屯大媽請出大轎
📌4月18日第6天（周六）累計50.41公里
04:00 從溪湖福安宮起駕
05:15 停駕彰化警察局溪湖分局埔鹽分駐所
05:59 停駕盧厝普安宮
07:37 停駕大慶通運股份有限公司
10:48 停駕伸港福安宮
11:55 過中彰大橋
12:57 停駕梧棲安良港觀玄宮紅壇
15:52停駕大庄浩天宮
16:23 停駕台灣大道八段698號
16:40 停駕童綜合醫院
19:32 駐駕安益輪胎行
本文空拍照片由「古哥空拍法人」授權提供，更多2026年白沙屯媽祖空拍攝影紀錄。
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白沙屯媽祖進香第7天，預計明（20）日下午回到白沙屯拱天宮，預計今晚駐駕在苗栗縣通霄鎮。白沙屯媽祖今（19）晨4時自安益輪胎行起駕出發後，一路急行兩小時未歇，走西濱快速公路過大安溪，上午6時許才停駕在船頭埔海鮮餐廳「吃早餐」。
📌4月19日第7天（周日）累計10.19公里
04:00 自安益輪胎行起駕
06:02 停駕船頭埔海鮮餐廳
白沙屯媽祖進香最大特色之一，在於行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路徑飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」，甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時掌握最新動向。
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◾白沙屯拱天宮直播
◾苗栗後龍山邊媽祖直播
◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）
◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）
◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）
◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）
◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）
◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）
◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）
🟡2026白沙屯媽祖進香路線行程總整理
📌4月13日第1天（周一）累計36.54公里
02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇
03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮
04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠
05:23 停駕慈雲寺
06:10 停駕苑裡鎮農會
07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠
07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站
09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司
10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福
10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時
14:40 停駕南投三龍府紅壇點心站（設站台中）
16:18 駐駕笠毅工業股份有限公司，4月13日凌晨2時起駕
📌4月14日第2天（周二）累計38.80公里
02:00 自笠毅工業股份有限公司起駕出發
02:44 停駕紫雲巖
03:07 停駕清水正牌米糕莊
03:30 停駕台中范陽堂神壇
03:42 停駕福宴國際創意美食
04:07 停駕台新服裝行臨時紅壇
近05時 停駕沙鹿聯誼會棚架（沙田路17號旁空地）
05:28 停駕海口聯合點心站
05:56 停駕台中市龍井區公所
07:16 停駕大肚公有零售市場門前
07:59 白沙屯大肚聯誼會停駕
09:00 停駕福懋油脂股份有限公司
09:55 停駕興農股份有限公司
11:13 停駕許瑞興工業股份有限公司
14:42 停駕泰全輪胎五金有限公司
15:22 停駕彰化交通警察局
16:13 停駕秀傳紀念醫院
16:59 停駕大通電子公司
17:46 停駕白沙屯花壇聯誼會和山邊媽彰化聯誼會
19:19 停駕中華賓士員林展示中心
19:28 駐駕中華賓士員林展示中心
📌4月15日第3天（周三）累計39.51公里
05:00 自中華賓士員林展示中心起駕
07:43 停駕田尾國小司令臺
08:14 停駕北斗市場
11:27 停駕西螺福興宮，下午2時起駕
14:21 停駕西螺廣福宮老大媽廟
14:53 停駕東昇幼兒園
15:48 停駕西螺果菜市場
16:55 停駕魚寮鎮南宮
18:24 停駕鴻宜建設機構-善水玥舍
19:26 駐駕虎尾天后宮
📌4月16日第4天（周四）累計23.26公里
03:54 停駕廟口餐廳
04:48 停駕土庫順天宮天上聖母
05:30 停駕無名手沖咖啡
05:44 停駕土庫都城隍廟
約07:20 停駕路邊（元長鄉振興路24號）
09:20 停駕北辰派出所
11:02 大轎進入北港朝天宮
11:05 山邊媽祖請出大轎
11:06 白沙屯爐主媽請出大轎
11:08 白沙屯大媽請出大轎
📌4月18日第6天（周六）累計50.41公里
04:00 從溪湖福安宮起駕
05:15 停駕彰化警察局溪湖分局埔鹽分駐所
05:59 停駕盧厝普安宮
07:37 停駕大慶通運股份有限公司
10:48 停駕伸港福安宮
11:55 過中彰大橋
12:57 停駕梧棲安良港觀玄宮紅壇
15:52停駕大庄浩天宮
16:23 停駕台灣大道八段698號
16:40 停駕童綜合醫院
19:32 駐駕安益輪胎行
本文空拍照片由「古哥空拍法人」授權提供，更多2026年白沙屯媽祖空拍攝影紀錄。