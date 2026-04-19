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大甲媽上轎出意外！千里眼神像當眾墜地

▲金精將軍（千里眼）在上轎時，眾人移請接手時疑似沒拿穩，不慎將神像摔落地面。（圖／翻攝畫面）

民俗專家示警：避免搶轎衝突、以和為貴

▲神像上轎時不慎墜地，民俗專家紛紛提醒要留意搶轎暴力、以和為貴。圖為2025大甲媽遶境資料畫面。（圖／大甲鎮瀾宮臉書）

顏清標險跌倒、驚見「大甲格鬥盃」

延誤7.5小時！破最晚通過「一級戰區」紀錄

▲大甲媽祖今（19）日凌晨1時45分才通過「一級戰區」彰化民生地下道，延誤長達7.5小時，創下歷年最晚紀錄。（圖／翻攝畫面）

2026年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月17日深夜起駕，這場全台矚目的宗教盛事，卻因一連串意外與衝突掀起熱議。，種種巧合讓眾人驚呼，民俗專家預警神像墜地應「避免搶轎、以和為貴」的預言應驗。大甲鎮瀾宮媽祖起駕前夕出意外，4月17日下午5時的上轎典禮中，包括立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、民進黨秘書長徐國勇等多位藍綠政要，合力移請媽祖部將「金精將軍」（千里眼）時，幸好神像經檢查無明顯損壞，儀式得以繼續進行。民俗專家對此紛紛提出警示，廖大乙直言，這是媽祖的提示與警訊，提醒信眾行事不應貪圖近利，目光要放遠；民俗專家楊登嵙則強調，神這些善意提醒，原本只是民俗解讀，沒想到後續發展竟讓預言看似成真。起駕當晚意外接連發生，鎮瀾宮董事長顏清標在扶轎出廟門時，疑因重心不穩或踩空險跌倒，人影在直播畫面中「一度消失」、甚至像跌坐進神轎內，幸虧後續及時抓穩扶手才化險為夷。更嚴重的衝突則出現在進入彰化後，18日晚間11時50分左右，大甲媽鑾轎抵達彰化市自強路時，爆發第一波推擠，造成3名員警受傷。19日凌晨1時45分，鑾轎通過民生地下道後，又因一名男子不滿女友遭波及而叫陣，現場再度陷入混亂。這兩波衝突都讓大甲媽多年重建的「零暴力」形象破功，被網友戲稱「大甲格鬥盃」重現開打。由於沿途接轎陣頭熱烈、信眾人數眾多，加上衝突延宕，鑾轎在顏清標與副董事長鄭銘坤的親自扶持下，許多信眾對比同期白沙屯媽祖進香，認為白沙屯氛圍較為單純平靜，主因是沒有陣頭跟隨、只有自己一隊，且不開放外人扛轎，加上沒有固定路線，種種原因「打不起來」。而大甲媽因陣頭文化盛行，加上今年過晚延誤、眾人久候情緒較浮躁，才更容易引發衝突。