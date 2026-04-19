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白沙屯媽祖「進香戰鞋」是這雙！連轎班也穿它暴走400公里

▲白沙屯媽祖進香多日，有民眾發現轎班腳上的鞋都是同款。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

瞬間引來內行解答正是「美津濃Mizuno」，表示「美津濃這幾年都有贊助轎班鞋子，在白沙屯火車站前有一間美津濃專賣店可以去那裡看看」

美津濃與白沙屯媽祖結緣10年！轎班首選「進香神鞋」：耐穿好走

▲美津濃推出與白沙屯聯名的WAVE SKY 9慢跑鞋，在香燈腳間廣受好評。（圖／白沙屯媽祖美津濃聯名形象店臉書）

因應香燈腳的需求推出聯名款「媽祖進香鞋」，以及運動服飾與帽子等，美津濃甚至直接在苗栗縣開設一間「白沙屯媽祖美津濃聯名形象店」

▲2022年白沙屯拱天宮正式與美津濃合作，因應香燈腳的需求推出聯名款「媽祖進香鞋」，以及運動服飾與帽子等，美津濃甚至直接在苗栗縣開設一間聯名店。（圖／白沙屯媽祖美津濃聯名形象店臉書）

美津濃百年老牌爆紅！曾奪2024第8名熱賣神鞋

2026白沙屯媽祖進香長達8天7夜，來回400公里的徒步進香之旅，吸引46萬人報名跟隨，但每年因「粉紅超跑」急行軍特色，讓香燈腳們最在意哪款鞋子最耐穿。而有網友近日在Threads發文，貼出今年白沙屯媽祖進香的直播截圖，但畫面中轎班除了一致穿著代表拱天宮的黃色上衣與服裝以外，腳上更一致穿上黑色鞋子，這幕讓原PO忍不住好奇發問「請問有人知道轎班先生穿的鞋子是什麼牌子嗎？」問題曝光後，、「很好穿 ，我已經穿好幾年了，穿去找媽祖的時候也穿」，甚至釣出店員回應「美津濃sky9聯名款，買還有送一雙聯名襪」。據了解，2022年白沙屯拱天宮正式與美津濃合作，，專門販售白沙屯拱天宮媽祖聯名商品。今年也不例外，美津濃再度販售與白沙屯聯名的WAVE SKY 9慢跑鞋，外型簡約主打黃黑色調，鞋子上除了有美津濃經典商標以外，上頭還有代表白沙屯媽祖兵馬象徵的「勇」字。倘若民眾對於聯名款有興趣，建議可直接前往實體門市試穿。事實上，美津濃來頭不小，其於1906年在日本大阪創業，擁有超過百年的歷史，是日本相當知名的老牌運動品牌。過去也贊助過不少體育類型的活動，最小至學校運動會，最大則有奧林匹克運動會等規模比賽，是在全世界聞名的體育用品製造大廠。旗下商品種類眾多，包括鞋子、衣服和棒球、游泳、高爾夫用品等，而美津濃自2023推出「Wave Prophecy Moc」系列鞋款後，就在全球鞋圈引起一股潮流，過去在Yahoo奇摩購物中心「2024年度熱門鞋款Top10排行榜」中，甚至奪得第8名佳績，而今年又因為白沙屯媽祖進香熱潮，再度成為台灣熱門神鞋。